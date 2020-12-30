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12月OTC掛牌家數多 年度總成績兆豐居第一

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
兆豐證券榮獲推薦輔導上櫃績效獎第二名，金管會主委黃天牧（右）頒獎給兆豐證券董事長陳佩君（右）。 圖／兆豐證券提供
兆豐證券榮獲推薦輔導上櫃績效獎第二名，金管會主委黃天牧（右）頒獎給兆豐證券董事長陳佩君（右）。 圖／兆豐證券提供

今(2020)年國內籌資市場受到疫情影響，IPO掛牌時程往後遞延，12月單月上市櫃掛牌家數達到10家，其中上櫃家數占六成；而12月單月市場掛牌數幾乎是全年掛牌家數的三分之一。全年度IPO掛牌件數共計31件，其中上櫃家數占六成。市場整體掛牌件數受疫情影響較去年減少，顯示證券商今年推動承銷業務面臨極大的挑戰。

兆豐證券投資銀行業務事業群副總經理吳明宗表示，疫情直接衝擊第一上市櫃業務，安排海外實地查核的難度大幅提高，券商的業務策略也得及時調整，例如今年加強財顧業務的推動、與股務代理部的合作，成功主辦市場高知名度且重大的指標型收購案，包括台泥（1101）收購信昌化（4725）等三件。

今年兆豐證券在承銷業務上也繳出了亮眼的成績，日前甫榮獲櫃買中心「109年度推薦輔導上櫃績效獎」第二名，年度上櫃掛牌件數更居同業之冠，近期登錄興櫃案件如台灣精銳、明係及寶陞也受到市場高度矚目。

目前金管會正逐步推動3年為期的「資本市場藍圖」計畫，其中包含強化資本市場籌資功能，將優化IPO及SPO募資相關規範，例如櫃買中心新規劃的「戰略新板」將於2021年第3季開版，隨著各項新政策的實施，將對國內企業、證券商及投資人帶來新的機會。

櫃買中心 疫情 投資銀行

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