金融業前11月獲利破6,000億元 有機會挑戰新高

金管會公布金融業最新獲利情況，今年前11個月，全體金融業稅前盈餘合計有6,463.03億元，已提前超越去年全年的6,341億元，有機會挑戰歷年新高紀錄。

金管會銀行局副局長林志吉表示，今年1到11月，銀行業稅前盈餘為3,510.4億元，比去年同期減少8.9%；銀行業包含本國銀行、外銀在台分行、信合社及票券公司等。

至於今年前11月保險業獲利表現，金管會保險局副局長張玉煇表示，壽險業稅前盈餘為2,081億元，產險業則有159億元，分別比去年同期增加23.1%及3.9%，其中壽險業更創歷年同期新高紀錄。

證券期貨業今年1到11月，稅前盈餘則有712.63億元，比去年同期大增36.83%，是金融三業獲利成長幅度最大的。

今年前11月，金融業獲利合計有6,463.03億元，比去年同期增加3.98%，已提前超越去年全年的6,341億元，全年有機會挑戰歷年新高紀錄，主要變數在於年底最後一個月，尤其是銀行業。

銀行業是今年金融三業中獲利唯一出現衰退的，至於證券期貨業及壽險業不但獲利都有兩位數成長，更創歷年同期新高。

銀行業者表示，銀行業今年受到疫情影響，本國銀行在海外、國內頻傳踩雷事件，加上往例銀行多會在年底大量提列備抵呆帳，打銷逾放，因此，12月獲利表現相對不佳。全體金融業獲利能否再創新高，就看銀行業最後一個月能否挺住。