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台灣三星宣布 推出行動裝置保險Samsung Care+

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
台灣三星宣布推出行動裝置保險Samsung Care+。圖／台灣三星提供
台灣三星宣布推出行動裝置保險Samsung Care+。圖／台灣三星提供

台灣三星今（30）日表示，為提供消費者優質產品及消費體驗，除了在三星智慧館提供民眾諮詢、交機、教學等一站式服務，為帶來更全面完善的保障，正式推出行動裝置保險Samsung Care+。即日起消費者至全台三星智慧館購買指定機型即可加購保險，除了提供延長保固、竊盜、意外損害等保障，並推出繳費滿18個月免費更換電池，以及領先業界免費到府收送件服務。

隨著現代人對智慧型手機依賴加深，頻繁使用提高裝置曝露於意外的風險。根據金管會保險局統計，2020年上半年台灣行動裝置保單熱銷101.7萬張、年增超過26%，可見消費者投保意識抬頭。

台灣三星表示，三星行動裝置保險Samsung Care+提供消費者全方位守護，凡於全台三星智慧館購買指定智慧型手機或平板，即可現場加購Samsung Care+，最低月繳109元起，保障二年期，涵蓋竊盜、意外損害、延長保固，每年理賠上限3次，提供完整產品保障；未來也將持續傾聽消費者需求，研擬多元的投保方案，持續帶給消費者更加便利、貼心的服務。

台灣三星指出，針對現今消費者工作生活忙碌，較難抽身往返門市的痛點，Samsung Care+提供免費到府收送服務，保險期間可不限次數至消費者指定地點收取維修產品，並於完修後送至同縣市任一指定地點。此外，若繳費滿18個月，即贈送無條件免費更換電池乙次，延長手機壽命，讓行動裝置陪伴更長久。

三星 保險 智慧型手機

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