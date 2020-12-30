第八屆公司治理評鑑指標 元旦起適用

證交所今天公告「110年度（第八屆）公司治理評鑑指標」，計四大構面79項指標，適用期間自110年1月1日起至12月31日，預計於111年4月底前公布110年度評鑑結果。

公司治理評鑑進入第八屆，本屆評鑑修正參考國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，並彙整各界反饋意見，共刪除3項指標、修正9指標，並調整7項指標題型，促進企業對各項公司治理機制的重視與落實。

證交所說明，為加速我國資本市場雙語化，提升國際競爭力，第八屆公司治理評鑑與英文資訊提供相關指標，計7項，多項採取給分差異化方式，提升鼓勵效果與鑑別度，譬如本次修訂將「於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告」調整為加重給分，公司於股東常會開會16日前提供英文版年報，或英文年度財報，皆列為分級給分的進階加分條件。

此外，為推動永續金融發展，配合主管機關推動公司治理3.0-永續發展等藍圖，額外加分題的範圍包括發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫，具備實質改善環境或社會效益之永續發展金融商品等。

證交所強調，公司治理評鑑推動目的，在於透過指標內涵引導公司採用最佳實務，並透過對全體上市櫃公司的評比良性競爭機制，提升整體公司治理水平。至於109年度（第七屆）的公司治理評鑑作業積極進行中，預計110年4月底前公布結果。