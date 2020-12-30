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LINE Pay整合會員卡功能上線 嗶一次完成發票、累點

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
LINE Pay「我的會員卡」服務今上線。 圖／LINE Pay提供
LINE Pay「我的會員卡」服務今上線。 圖／LINE Pay提供

LINE Pay今宣布推出新服務「我的會員卡」，一次整合實體與虛擬會員卡，用戶只要將常用會員卡綁定在LINE Pay中，消費支付時掃LINE Pay付款條碼，就可以同時累積商店會員點數，不需再另外開啟其他APP，目前首波上線是與7-ELEVEN完成會員系統整合。

LINE Pay宣布推出「我的會員卡」，提供會員卡整合服務，首波與7-ELEVEＮ的OPEN POINT會員系統完成整合。用戶只要到LINE Pay首頁選擇「我的會員卡」，再點選OPEN POINT，並填寫完會員資料後即完成綁定，綁定後在6000家7-ELEVEＮ消費結帳時，出示LINE Pay「我的條碼」 ，掃碼一次即同時完成消費支付、發票載具、會員累點3大功能，加速用戶結帳流程。

如用戶欲新增其他一般商店會員卡，在「我的會員卡」頁面點選「新增會員卡」後，可掃描欲添加的會員卡條碼或輸入卡號即完成卡片登錄 ，同時還能管理會員卡片。

未來消費支付時，用戶於LINE Pay「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，就能讓店家掃碼累積商店會員點數，不需另外再開啟其他APP或出示會員卡片，便能在同一頁面先後完成會員累點、發票載具、消費支付，讓支付流程更便利。

在「我的會員卡」整合用戶會員功能上線後，LINE Pay錢包同時整合現金、信用卡、優惠券、禮券、發票載具、會員卡等功能。LINE Pay表示，未來將加速與其他商店完成會員系統整合，同時也提醒，如需使用「我的會員卡」新服務，需更新到LINE 10.21.0以上版本。

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