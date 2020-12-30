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集保結算所 取得ISO 22301營運持續管理系統證照

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

集保結算所為國家關鍵基礎設施的提供者，為持續強化災害應變能力並建立適當的備援機制，降低服務中斷的可能性，已正式通過ISO 22301營運持續管理系統驗證作業，取得國際標準認證，更能維護投資人的權益，保障市場持續穩定運作。

集保結算所基於證券、期貨及票券市場的大後台，完成當日市場交易的結算交割，並確保資料完整性及正確性，以

維護投資人權益，自2019年底即開始積極規劃導入ISO 22301營運持續管理系統，歷時一年於2020年12月1日通過英國標準協會(BSI)驗證作業，正式取得「ISO 22301:2019營運持續管理系統」國際標準認證。

藉由導入ISO 22301營運持續管理系統，深入探討該標準符合組織要求，有效控管威脅營運的風險，可讓組織應變更

快速，進而提升基礎設施及核心功能耐災能力，確保辦理所屬證券、期貨及票券市場重要業務，在中斷事故發生時可即時啟動回復機制，維持重要業務正常持續營運。

集保結算所總經理朱漢強表示，導入ISO 22301營運持續管理系統，其效益在預防未來可能面臨的營運威脅，強化同

仁危機處理機制及維持主要業務營運的能力，並加快災難復原速度，為我國證券、期貨及票券市場正常運作提供最佳保障。

期貨 集保結算所

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