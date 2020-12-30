JCB攜手六家銀行 推線上消費優惠加碼現金回饋20％

金融市場因應消費型態進行數位化轉變，各通路則看準市場趨勢與消費者需求陸續推出自家APP，讓行動支付服務市場在各領域銜接串聯，令線上消費彈指間就完成，因應此一趨勢，JCB國際組織超前部署，偕同Apple Pay推出JCB卡友指定線上消費優惠及加碼回饋機制，現金回饋20%，幫助卡友聰明消費省更多。

JCB搭配Apple Pay活動期間自即日起至2021年1月31日止，使用六家指定銀行發行之JCB卡綁定Apple Pay，並於活動指定回饋的10間特約商店進行線上消費，包括家樂福（限APP）、DHC（限Web官網）、PChome線上購物、券券、MOMO購物、東森購物、台灣大車隊（限APP）、WeMo 、Gokube、citiesocial，即可輕鬆享有20%刷卡回饋優惠，期間每戶現金回饋上限200至500元。

合作的六家指定銀行有，中國信託、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、華南銀行以及聯邦銀行。

除了持JCB卡使用Apple Pay數位支付可享刷卡回饋之外，其中四間特約商店額外加碼提供個別通路優惠，給JCB卡友獨家歲末獻禮。