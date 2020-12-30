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累積型以房養老不動用不計息 老人資金運用更靈活

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
累積型以房養老貸款特色是不動用不計息，資金運用更靈活。圖/兆豐銀行提供
累積型以房養老貸款特色是不動用不計息，資金運用更靈活。圖/兆豐銀行提供

隨著國人平均壽命上升，銀髮族對於「以房養老」貸款接受度也逐漸提高 ，根據內政部統計，2019年國人女性平均壽命84.2歲，男性77.7歲，男女相差達6.5歲，女性平均壽命高於男性，銀行調查顯示，「以房養老」貸款族群同樣也是女多於男。

兆豐銀行內部資料顯示，2020年「以房養老」女性核貸金額較2019年大幅成長134%，最年輕的申貸年齡更下降至64歲；因此，兆豐銀行推出「 累積型以房養老」貸款，讓銀髮族得以透過銀行貸款取得更靈活的資金使用方式，並將以更親切友善的申貸服務爭取女性消費者青睞，打破過往多以男性為借款人之刻板印象。

「以房養老」貸款可以協助高齡者活化不動產，按月撥款取得生活安養所需資金，「累積型以房養老」貸款則是讓高齡者可依需求選擇更為合適的方案，民眾可將每月未使用的額度逐月累積，在貸款期間有需要的時候一次或分次動用，提供民眾透過傳統型以房養老貸款獲得穩定月收的同時，也可透過累積型以房養老貸款預留緊急預備金，為民眾創造資金靈活運用的彈性，這是因為上了年紀之後，需要運用資金的時點變得更多，更需要有穩定的現金流入做後盾，對於現金不足的銀髮族，透過「累積型的以房養老」，更能在退休後的生活中安養無憂。

舉例來說，市價1,800萬元的房子，透過兆豐銀行的「以房養老」貸款，借款30年，最高核貸成數七成，為1,260萬元，每月最高可撥款3.5萬元，如選擇每月只撥貸3萬元生活費，剩餘5000元計入累積額度，則撥貸至第五年底，即有一筆30萬元額度可隨時運用。

相較傳統型的按月定額給付，累積型以房養老的未動用額度部分不會計息 ，可減輕借款人負擔，還能讓退休生活有一筆可以隨時彈性運用的資金 。

以房養老 兆豐銀行 銀髮族

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