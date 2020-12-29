宏泰人壽擬辦理19.5億元現增 明年2月底前完成
宏泰人壽為搶救資本適足率與淨值比，今（29）日晚間發布重大訊息，輸入公開資訊觀測站表示，為強化本公司財務結構，提高資本適足率及淨值比，擬提請董事會以公開發行普通股方式辦理現金增資，本次暫定發行普通股5,603萬4,482股，每股暫定以34.8元發行，共計19.5億元，預計2021年2月底前完成資金募集。
據重訊公告內容，宏泰人壽公司登記資本總額為430億元，目前實收資本額為243.9億元，另外宏泰人壽已於12月25日股東臨時會通過減資彌補虧損案，決議銷除已發行股份22億3905萬股，減資後之已發行普通股為2億股；預計本次增資後，已發行普通股預計為2億5603萬股，每股10元。
宏泰人壽表示，除依法保留10%由本公司員工承購外，其餘90%股份由原股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持股比例認購，未於認購期限前認購者，視同放棄；認購不足一股者，得合併共同認購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之。此次增資預計於2021年2月底前完成資金募集，運用於強化公司財務結構，提高資本適足率及淨值比。奉主管機關核准後，由董事長另行訂定並依法公告。
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