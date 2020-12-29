土銀主辦合迪60億元聯貸案 9家銀行參與

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

土地銀行統籌主辦合迪股份有限公司（6647）新臺幣60億元聯貸案，已成功完成募集，並於今（29）日由該行董事長黃伯川代表銀行團與中租控股暨合迪股份有限公司董事長陳鳳龍代表借款人簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為支應合迪股份有限公司償還金融機構借款暨營運週轉所需資金，募集3年期總金額新臺幣60億元聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由華南銀行、合作金庫、永豐銀行、上海銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀、新光銀行、農業金庫共同參與，顯見各銀行對於合迪股份有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

合迪股份有限公司創立至今已超過30年，主要經營營建機具、重車、遊覽車、小客車、小貨車等運輸、機具設備之分期付款買賣與租賃業務，及以營建砂石及鋼筋金屬等各類大宗建材、押標金、企業週轉金之分期融資業務，為營建、運輸產業的財務融資服務專家。

合迪股份有限公司近年來開發代開立進口信用狀、國內應收帳款受讓管理、原物料分期付款買賣與租賃等新業務，提供營建與運輸業者更迅捷、符合其需求的多元服務，並持續進行簡化作業流程、加強人員訓練等提升團隊服務效率之改造工程。

108年推出的「卡車幫」平台，針對卡車司機提供車貸、油價優惠的產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，進而成為一生態系的概念，不斷開發對客戶最有價值的新業務，使合迪股份有限公司成為最有效率與最受客戶讚譽的金融夥伴。

土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、海外台商、信託2.0計畫等業務，並持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供新臺幣1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能，榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款優等銀行第一名」、「中部地區均衡區域發展特別獎」及「南部地區均衡區域發展特別獎」等殊榮，並榮獲經濟部評選為「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構」。

另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，該行更積極配合政府推動各項紓困措施，並以具體行動方案「抗疫興家園、土銀心相挺」，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境，亦榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。

此外，該行亦積極推動「公股攜手、兆元振興」融資方案，目前推展成效良好，實為協助企業進行國際鏈結布局、創新及升級轉型以提升競爭力的最佳夥伴。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。

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