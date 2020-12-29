富邦金併日盛金帶動 「金金併」可望風潮再起

中華徵信所表示，若富邦金控透過公開收購模式成功併購日盛金控，那麼金控集團可望受到鼓勵，包括永豐金控、元大金控、中華開發金控原本就倚靠併購壯大的集團也可能會有更大的興趣進行「金金併」。若以業務互補的角度看，新光金控與台新金控各以人壽及銀行營運為主，合併將是最具互補效果的組合。若以「公公併」而言，華南金控、第一金控及彰銀也是極佳的組合。

中華徵信所分析，由資產總額規模來看，國泰金控及富邦金控無論是資產、營收、淨值、獲利都是超大型的金控規模，而資產總額超過3兆元的中信金控、臺灣金控、新光金控、合庫金控、兆豐金控、第一金控、中華開發金控則是屬於大型的金控，以台灣的金融市場規模來看，9家金控公司已經足夠。

其他資產總額低於3兆元資產的華南金控、玉山金控、元大金控、台新金控、永豐金控則屬於中型規模的金控，國票金控則是小型金控，都需要透過相互合併，或者是併購其他中型規模銀行來壯大版圖。沉寂已久的「金金併」相信會重啟合併潮，前10大集團的結構也會隨之改變。

中華徵信所並評選出2020年9大「中堅集團」，分別為大立光電、義隆電子、玉晶光電、穩懋半導體、旭隼科技、嘉澤端子、台光電子材料、瑞昱半導體及漢唐集成集團。

9家中堅集團的共有特質就是與5G通訊相關產業，包括雲端網路、伺服器、不斷電系統、5G手機鏡頭、銅箔基板，以及半導體無塵室工程。除大立光電外，其他8家集團2020年前3季合併稅後純益均成長，可見基本面有延續性。2021年9大集團的前景仍然看好，其中旭隼股價已站上1000元大關。

中華徵信所分析，9大中堅集團中，除大立光電集團及瑞昱半導體集團，為資產排名前100大的集團外，其他7個集團均為集團資總額排名100名以外的集團，但營運表現強壓過百大集團，顯示新興科技集團並不受美中貿易戰、新冠疫情、供應鏈「去中化」和「去美化」的影響，名符其實成為大型集團的中堅集團。

雖然300大集團在2021年的表現備受期待，中華徵信所警示，這是美中關係交惡，美國「去中化」轉單給台灣；中國大陸供應鏈加速「去美化」更需要台灣產業的支持，台灣因而左右逢源獲取最大利益的結果。台灣須格外警惕，在特殊情況下獲取的利益不會長久，留心一旦美中重回談判桌，短期利益可能存在成為泡沫的風險。

中華徵信所指出，台灣未來發展經濟要走的路，不是倚賴美國或倚賴中國大陸路線，而是要走「創新」的路線。全球貿易有46％是透過新興科技完成，各國都在不斷在各領域探索AI創新的可能，每個月全球投資市場就會創造出一個新創的獨角獸企業。這些獨角獸企業和其他多數企業有不同的企業DNA，從管理模式、 經營模式、產品型態或是服務模式，以及和客戶互動的模式都有不一樣的面貌。

中華徵信所認為，300大集團較多是等待外部的創新出現，再以併購的方式買下別人的新創公司，也許可帶來一點刺激感卻無助於壯大集團本業。