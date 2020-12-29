富邦併日盛若成功 中華徵信所：將成台灣第一大集團

中華徵信所今天表示，預測2020年台灣300大集團獲利可望成長5％至10％，若疫情因疫苗問世受到控制，2021年300大集團獲利可望再成長10％達2.2兆元，再創新高。前十大集團中，霖園集團長年居首；台塑集團因資產成長率呈現放緩，今年第10大集團的寶座可能易主，由原排名第十一的第一金控集團取代。明年若富邦金併日盛金成功，富邦集團可能將擠下林園集團，躍升台灣第一大集團。

今年新冠肺炎疫情沒有影響台灣出口，在美國供應鏈「去中化」策略及中國大陸供應鏈加速「去美化」備貨因素導引，同步對台灣加碼訂單情況下，使台灣出口表現優異，全年出口金額有望創歷史新高。預測2020年台灣300大集團獲利可望成長5％至10％，稅後純益總額重新站上2兆元大關，如果疫情因疫苗問世受到控制，2021年300大集團獲利可望再成長10％再創2.2兆元新高。

台灣資產前10大集團可能重新洗排，中華徵信所指出，資產排名第10的台塑集團資產成長率放緩，2019年資產成長率還負成長1.84％，2020年前3季台塑四寶又因油價下跌營運表現不佳，造成流動資產減少、採權益法投資金額也下降，使資產總額較2019年底減少近2千億元，與排名第11名的第一金控集團差距拉近，加上第一金控集團資產成長率遠高於台塑集團，有可能取代台塑集團的地位擠進前10大。

2019年排名第二的富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為1960億元，中華徵信所表示，如果併購成功，那麼富邦集團的資產總額加上日盛金控的資產總額3500億元，不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。

如果此案成真，也是霖園集團自2002年登上台灣第一大集團後，首次被擠下第一大集團寶座，富邦集團就此改寫台灣集團史，成為繼台塑集團、霖園集團之後第三個登上台灣集團龍頭寶座的集團。以過去幾年日月光公開收購矽品、佳世達公開收購明泰科技和聚碩、大聯大公開收購文曄科技都成功的案例評估，富邦金控公開收購日盛金控的成功機率應該相當高。

不過中華徵信所也指出，富邦集團為綜合性集團，集團旗下事業體除富邦金控外，版圖涵蓋廈門銀行、電信事業(台灣大哥大)、有線電視(凱擘有線電視)、建設(富邦建設)等事業體，即使富邦集團登上台灣第一大集團寶座，國泰金控仍然是國內第一大金控，因為富邦金控和國泰金控的合併資產總額差距仍有1.25兆元左右的差距，仍難撼動國泰金控在金控業的龍頭地位。