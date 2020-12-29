國銀再踩雷！南豐工業、榮錦塑膠傳跳票

國銀再傳踩雷！消息指出，成立超過46年的國內老牌企業南豐工業，與其關係企業榮錦塑膠驚傳財務危機，不僅接連爆發跳票，甚至還向地下錢莊借貸，與其往來的十數家金融機構潛在損失恐高達20億元。

對於南豐工業與榮錦塑膠財務出狀況，金融圈主管坦言「很訝異」，身為跨國大型咖啡連鎖門市塑膠容器的主要供貨商，每年提供的財報獲利上千萬元，近期卻不斷發生跳票，甚至還與地下錢莊借貸，與其往來的金融機構除中大型銀行外，還有多家租賃公司。

去(2019)年2月和9月，台灣企銀才主辦過兩家企業的聯貸案，並獲銀行同業熱烈參貸，這兩家關係企業的貸款金額合計超過20億元，沒想到不到兩年時間，這兩家企業竟然就傳出跳票、財務危機。

去年2月，台企銀（2834）統籌主辦南豐工業新台幣7.5億元5年期聯合授信案，聯貸銀行團包括農業金庫、高銀、一銀、台中銀、元大銀、兆豐銀等，資金主要支應償還金融機構借款、購置機器設備、購料周轉及充實中期營運週轉等相關資金所需。

去年9月，臺灣企銀統籌主辦榮錦塑膠新台幣13億元聯貸案，參貸行包括第一銀行、農業金庫、台灣銀行、華南銀行、台中銀行、高雄銀行、板信銀行、上海銀行等，原規畫籌組目標為11.2億元，全體參貸銀行核貸總金額達16.5億元，超額認購約47.32%。

南豐工業創立於1972年，創業迄今已逾46年，從事塑膠容器及塑膠板材製造買賣業務。南豐工業為提供國人更安全環保的塑膠容器材質，廠內主要以德國高階自動化機器設備生產製造，並以「新潔」為品牌名稱，對外銷售各式PP材質冷飲杯及杯蓋產品。

南豐工業主要銷售客戶包括50嵐、韓國貢茶、橘子工坊、乾杯、日出茶太等高知名度飲品連鎖店，在完整經銷商銷售制度下，銷售據點遍及全國，在冷飲外帶塑膠容器市場占有一席之地。

榮錦塑膠公司長期深耕外銷市場，本業經營已逾40年，銷售足跡遍布歐、美、亞洲等主要國家。業務合作夥伴包括跨國大型咖啡連鎖門市企業，可說是台灣從事塑膠冷飲杯外銷的龍頭廠商。