央行約八大行庫總座喝咖啡 呼籲控管工業區貸款

中央銀行打炒房再出招，這次鎖定央行房市管制措施尚未納入的「工業區」。中央銀行今（29）日邀請八家公股銀行座談，就工業區土地授信風險及土地抵押貸款授信條件等議題交換意見，並籲請銀行應切實辦理風險控管事項。

據悉，今日來行的多半為行庫總經理或副總經理層級，會議由央行副總裁嚴宗大主持。

央行指出，為瞭解銀行是否持續遵循104年以來所訂的工業區土地抵押貸款自律規範，央行於今日邀請八大公股銀行來台，就當前工業區土地授信風險及土地抵押貸款授信條件等議題交換意見，並籲請銀行切實辦理風險控管事項。

今日會中重點，包括以下幾項：

一、落實貸前審查，避免銀行資金流供借款人囤地之用。央行指出，為利土地資源有效運用，借款人辦理土地抵押貸款案件宜檢附具體興建或開發計畫及相關財務資料，或切結抵押土地於一定期間內動工興建或開發；違反切結事項者，承貸銀行應逐步收回貸款並提高貸款利率。另外，貸後切實辦理覆審工作，落實借款人承諾事項。

二，透過銀行自律規範強化閒置工業區土地之開發利用。央行表示，為加速閒置工業區土地開發利用，銀行辦理借款人以閒置工業區土地申辦貸款者，應請其提出具體興建或開發計畫。借款人無法提出或未依計畫興建或開發者，宜適用較為嚴格之貸款條件。

三，對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格之授信條件。銀行辦理工業區土地抵押貸款業務，應留意借款人之資金用途，針對短期買賣及有炒作之虞者，應訂定較嚴格之自律規範，避免銀行信用資源流供工業區土地之囤地及炒作。

央行籲請銀行強化工業區土地抵押貸款風險控管措施，並持續落實其104年以來所訂之相關自律規範，期能避免工業區土地囤地及炒作，增加廠商建廠成本，影響企業正常投資意願。