兆豐銀新推「累積型以房養老」貸款 不動用不計息

近年來國人平均壽命呈現上升，銀髮族對於「以房養老」貸款接受度也逐漸提高。兆豐銀行推出「累積型以房養老」貸款，讓銀髮族得以透過銀行貸款取得更靈活的資金使用方式，並將以更親切友善的申貸服務爭取女性消費者青睞，打破過往多以男性為借款人之刻板印象，以同時響應政府推動性別平等。

根據內政部統計，108年國人女性平均壽命84.2歲，男性77.7歲，男女相差達6.5歲，女性平均壽命高於男性，「以房養老」貸款族群同樣也是女多於男。兆豐銀行內部資料顯示，109年「以房養老」貸款，女性核貸金額較去(108)年大幅成長134%，最年輕的申貸年齡更下降至64歲。

兆豐銀行表示，「以房養老」貸款可以協助高齡者活化不動產，按月撥款取得生活安養所需資金，而「累積型以房養老」貸款，則是讓高齡者可依需求選擇更為合適的方案，民眾可將每月未使用的額度逐月累積，在貸款期間有需要的時候一次或分次動用，提供民眾透過傳統型以房養老貸款獲得穩定月收的同時，也可透過累積型以房養老貸款預留緊急預備金，為民眾創造資金靈活運用的彈性。

上了年紀後需要運用資金的時點變得更多，更需要有穩定的現金流入做後盾，對於現金不足的銀髮族，透過「累積型的以房養老」，更能在退休後的生活中安養無憂。

舉例來說，市價1800萬元的房子，透過兆豐銀行的「以房養老」貸款，借款30年，最高核貸成數7成為1260萬元，每月最高可撥款3萬5千元，如選擇每月只撥貸3萬元生活費，剩餘5千元計入累積額度，則撥貸至第5年底即有一筆30萬元額度可隨時運用(有動用才計息)。

相較傳統型的按月定額給付，累積型以房養老的未動用額度部分不會計息，除可減輕借款人負擔，也讓退休生活有一筆可以隨時彈性運用的資金。