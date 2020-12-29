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國泰世華銀理專盜領還備註誤導！金管會重罰1200萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

又爆理專盜領！還用轉帳交易備註來誤導客戶有正常配息，金管會（29）日宣布裁罰國泰世華銀行1,200萬元，並停止其核橋分行受理新客戶辦理保險代理及金錢信託各一個月。銀行局表示，主要是發現國泰世華銀理專因內部稽核清查發現，自2016年3月起至2020年3月間，涉挪用四客戶、1,732萬元。

此外銀行局副局長林志吉說，此次也要求國泰世華銀行增加作業風險相關資本計提，BIS將從16.13%降至15.93%，若要回到原來水準，國泰世華銀需增資35億元；而且也會要求國泰世華銀通盤檢討相關管理及查核機制及業務、法遵與風管理人的職員責任。

銀行局表示，國泰世華銀板橋分行理專洪員自2016年3月起至2020年3月間，擅自將親友帳號設定為客戶網路銀約定轉帳帳號，利用客戶信任，在違反客戶真意下，簽署保險減額繳清及解約申請書，並以客戶交付的網路銀行密碼，或客戶於手機自行輸入密碼後交洪員操作等方式，乘機使用客戶網路銀行申請基金贖回，並挪用客戶帳戶資金，含保險解約金、基金贖回款及客戶自行匯入的保費，匯至洪姓員工的親友帳戶，同時又利用「轉帳交易備註」功能，誤導客戶仍正常扣款。洪姓員工並不定期臨櫃或用ATM將部份現金回存客戶帳戶，且利用存摺備註文字，令客戶誤信其仍持有相關保單與基金且持續獲取配息，但其實「本已遭挪用」，受影響客戶有四位，涉金額約1732萬元。

銀行局官員表示，此舞幣會發現，是因為2020年4月客戶本人不清楚買的基金配息註記欄去銀行詢問， 因而被主管發現異常，調監視器發現，洪員用ATM去存款交易，最後通報總行。「國泰世華銀算有警覺，至少發布理專十誡後員工挪用只有一次，但控管還不算完善」，加上違法行為時間約4年1個月，挪用客戶金額較高，因此決議罰鍰並停止業務一個月，經金管會認可改善後始得重新辦理。

銀行局副局長林志吉表示，國泰世華銀「未完善建立內部控制制度，也未確實執行內控規範，包括二人共訪免電話照會，需採四眼原則（四隻眼睛都要盯著）機制，國泰世華銀專員與主管沒有做到，且保險業務也未充分了解客戶保險需求及適合度分析評估，也沒向客戶確認交易內容；同時國泰世華銀行主管也未充分落實員員工生活考核，致發生舞弊。同時2018年該行已發現洪姓員工理專有臨櫃存現等異常行為，但沒有就員工異常行為進行有效處理及改善。

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