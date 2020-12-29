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研調：富邦若成功收購日盛金 將超越霖園成台灣第一大集團

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
富邦集團董事長蔡明忠。記者曾原信攝影／報系資料照
富邦集團董事長蔡明忠。記者曾原信攝影／報系資料照

CRIF中華徵信所今（29）日公布2020版台灣地區大型集團研究調查，談及富邦金控（2881）若成功收購日盛金控，富邦集團可能改寫台灣的十大企業集團歷史，超越2002年奪下台灣第一大集團寶座的霖園集團，躍升為台灣第一大集團。

CRIF中華徵信所指出，去(2019)年富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為1,960億元，日盛金（5820）的資產總額為3,500億元，富邦金若公開收購日盛金成功，不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。

如果此案成真，也是霖園集團自2002年登上台灣第一大集團後，首次被擠下第一大集團寶座，富邦集團將改寫台灣集團史，成為繼台塑（1301）集團、霖園集團之後，第三個登上台灣集團龍頭寶座的集團。

以過去幾年日月光（3711）公開收購矽品、佳世達（2352）公開收購明泰科技（3380）和聚碩（6112）、大聯大（3702）公開收購文曄科技（3036）都成功的案例評估，富邦金（2881）公開收購日盛金的成功機率應該相當高，不妨拭目以待。

CRIF中華徵信所也指出，富邦集團為綜合性集團，集團旗下事業體除了富邦金控外，版圖涵蓋廈門銀行（今年6月底資產總額達1.15兆元，已在大陸A股上市）、電信事業（台灣大哥大（3045））、有線電視（凱擘有線電視）、建設（富邦建設）等事業體，即使富邦集團登上台灣第一大集團寶座，國泰金控（2882）仍然是國內第一大金控。

富邦金控和國泰金控的合併資產總額差距仍有1.25兆元左右的差距，仍難撼動國泰金控在金控業的龍頭地位。

CRIF中華徵信所認為，富邦金公開收購日盛金若成，國內金控集團可望受到鼓勵，包括永豐金控（2890）、元大金控（2885）、中華開發金控原本就倚靠併購壯大的集團也可能會有更大的興趣進行「金金併」。

以業務互補的角度看，新光金控（2888）與台新金控（2887）各以人壽及銀行營運為主，合併將最具互補效果；以「公公併」而言，華南金控（2880）、第一金控（2892）及彰銀（2801）也是極佳的組合。

CRIF中華徵信所也分析，由資產總額規模來看，國泰金及富邦金無論是資產、營收、淨值、獲利都是超大型的金控規模，而資產總額超過3兆元的中信金控（2891）、台灣金控、新光金控、合庫金控（5880）、兆豐金控（2886）、第一金控、中華開發金控則是屬於大型的金控，以台灣的金融市場規模來看，九家金控公司已經足夠。

其他資產總額低於3兆元資產的華南金控、玉山金控（2884）、元大金控、台新金控、永豐金控則屬於中型規模的金控，國票金控（2889）則是小型金控，都需要透過相互合併，或者是併購其他中型規模銀行來壯大版圖。

CRIF中華徵信所認為，沉寂已久的「金金併」，相信會重啟合併潮，台灣前十大集團的結構就會徹底改變。

富邦金控 國泰金控 台新金控

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