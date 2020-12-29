加油只要嗶一下！中油Pay明起開放綁定各家銀行信用卡

加油只要嗶一下！中油宣布從明（30）日起，全面接受綁定各家銀行發行的VISA、MasterCard和JCB信用卡進行支付，讓消費者加油更方便、快速、省時。

為提供顧客良好消費服務體驗，中油去年11月推出業界首創的加油行動支付工具「中油Pay」APP，上線至今已達65萬人次註冊。中油Pay一開始只支援中油與中國信託合作發行的聯名卡，而中油今天宣布，30日起將全面開放，接受綁定各家銀行發行的VISA、MasterCard和JCB信用卡。

中油主管表示，此舉主要是為了提供消費者更多元的支付選擇，並響應政府政策，積極推廣行動支付服務。

配合此次開放各家銀行信用卡綁定「中油Pay」，中油也將推出多項優惠活動，包括首次成功註冊「中油Pay」者即贈中油VIP會員點數2,000點，註冊日起30天內使用中油Pay加油支付再贈中油VIP會員點數5,000點，合計共7,000點；推薦好友註冊「中油Pay」再送25元電子油券，每推薦1人即可獲25元，推薦越多賺越多。

在此之前，中油今年7月也宣布，全台自營加油站人工加油服務區，開放提供LINE Pay（含LINE Pay Money）、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶及橘子支付等多項電子支付及第三方支付服務。