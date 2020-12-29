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南山人壽攜手異業夥伴 成立健康守護圈

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
南山人壽代理總經理范文偉表示，南山人壽攜手異業夥伴成立健康守護圈，除了因應社會轉變的需求外，還能創造更緊密的顧客關係。圖/南山人壽提供
南山人壽代理總經理范文偉表示，南山人壽攜手異業夥伴成立健康守護圈，除了因應社會轉變的需求外，還能創造更緊密的顧客關係。圖/南山人壽提供

受到新冠肺炎疫情影響，民眾風險意識普遍增強，也改變現行的健康照護服務模式與需求，由於後疫情時代民眾更關注自身健康，醫療照護發展勢必將成為新重要趨勢。南山人壽舉辦「南山健康守護圈」體驗會，邀請超過10家合作夥伴共同宣誓攜手促進民眾的健康福祉，提供保險超前部署，從理賠進階到健康促進，展現保險新價值。

南山人壽代理總經理范文偉表示，台灣2026年將進入超高齡社會，慢性病健康管理醫療需求擴大，醫療照護結合創新科技已是時勢所趨，有助提供民眾更完善的健康照護服務，南山人壽攜手異業夥伴成立健康守護圈，除了因應社會轉變的需求外，還能創造更緊密的顧客關係，並呼應保險回歸保障的政策方向，在人生健康歷程提供貼心客製化的商品與服務，協助客戶預防健康風險，帶來更健康的生活品質，實踐保險業的使命。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示，南山的健康守護圈要從客戶健康促進及醫療照護需求的角度出發，即服務賦能的新保險概念，隨著人生健康歷程的不同，透過預防、監測、治療及照護過程提供的多元服務，朝建構完善的健康醫療守護圈發展。

南山邀請的夥伴包括Remark、慧康科技、廣和順科技、點睛科技、行動基因、眾匯智能、英華達、寶原興業及群健科技等公司；自2019年起整合資源在內部成立產品服務小組，與Remark合作提供民眾下載「BAM活力洋溢APP」，透過新型態健康管理工具在健康階段協助民眾更健康；亞健康階段也與慧康科技推出的「智抗糖APP」合作，讓民眾都能透過APP控制好血糖。

今年起又陸續增加數家健康守護圈夥伴提供南山人壽客戶相關優惠，家天使短照媒合平台、樂齡智造失智延緩訓練、行動基因癌症基因檢測服務，即使處於疾病失能階段，也能讓客戶與家人得到好的照顧。

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