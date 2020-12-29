建大彰化東南離岸風場！沃旭引進新投資人 協議金額750億

沃旭能源今（29）日宣布為大彰化東南離岸風場引進知名機構投資人，與國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) ，以及台灣的「國泰永續私募股權基金」組成的合資企業簽署協議。

沃旭能源指出，兩家機構投資人將投資取得605 MW大彰化東南離岸風場50%股權，沃旭能源將繼續持有50%股權。本次協議總金額約新台幣750億元（約為丹麥克朗160億元），其中絕大部分將用於支付大彰化東南離岸風場建造費用，但此項協議尚待台灣相關主管機關核准。

沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源在大彰化離岸風場開發階段，就致力和台灣金融業界分享沃旭能源離岸風電融資豐富的經驗。我們非常高興今天能夠完成這個重要里程碑，將沃旭能源可靠的合作夥伴CDPQ首度帶到台灣，沃旭能源也很高興能夠和台灣國泰永續私募股權基金合作，讓大彰化東南離岸風場擁有本地股東。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，今日能夠與投資人達成協議，是因為沃旭能源擁有開發、建造、運維大型離岸風場的豐富實績與經驗，並且承擔了大彰化東南離岸風場開發階段所有風險和建造期間絕大部分的風險。沃旭致力長期深耕台灣，將持續專注於建造及運維大彰化東南離岸風場，並善用本次協議所挹注的資金，投入在台灣開發新的離岸風場，持續推動本地綠能發展。

而本次投資大彰化東南離岸風場，對CDPQ 旗下資產規模高達加拿大幣 280億元（約合新台幣 6,129億元）的基礎建設部門來說也是重要的一步，這是CDPQ首次投資亞太地區的離岸風場，凸顯該公司對沃旭能源豐富的離岸風電實績深具信心，因此選擇大彰化東南離岸風場作為該公司的投資項目。CDPQ在美國、歐洲和印度等地，針對太陽能及風能領域擁有十分豐富的投資經驗。

國泰私募股權公司董事長張錫則表示，本次投資協議極具代表性且為台灣轉型為低碳經濟劃下重要里程碑，並且完全符合國泰永續私募股權基金投資信念-與世界級重要夥伴合作投資高品質能源基礎建設案。

沃旭能源表示，本次協議的合作夥伴模式為亞太離岸風電市場創新範例，未來將可為台灣金融市場開拓更多離岸風電融資機會。沃旭能源持有大彰化東南離岸風場50%股權的資金，是運用母公司穩健的資產負債表進行企業融資，沃旭在風場完工後將負責長期運維工作。大彰化東南離岸風場屬於900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，預計2022年完成建造。

至於本次協議則由沃旭能源負責為投資人規劃專案融資方案的結構，並由五家國際出口信貸機構提供部分融資信用擔保，包括：丹麥出口信貸機構、英國出口信貸局、荷蘭Atradius、韓國貿易保險公司、加拿大出口發展局，而這也是加拿大出口發展局首次參與台灣離岸風電交易。