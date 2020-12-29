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三大債市資金淨流入 疫情雜音未除但經濟續復甦

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
在英國發現變種肺炎病毒外，歐美多國確診人數持續升高，也迫使各國採取更加嚴格的防疫措施。圖為英國倫敦的商業街牛津街一片冷清。新華社
在英國發現變種肺炎病毒外，歐美多國確診人數持續升高，也迫使各國採取更加嚴格的防疫措施。圖為英國倫敦的商業街牛津街一片冷清。新華社

歐美疫情仍嚴峻，相關雜音持續帶來干擾，加上聖誕長假的來臨使市場交易清淡，上周市場多數資產未有明顯表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大主要債市皆迎來資金來淨流入，其中投資級債及新興市場債淨流入金額皆較前周有所成長，單周分別來到35.2及21億美元，高收益債則是由負轉正，重獲資金青睞。

安聯投信指出，上周疫情持續成為影響市場的主要雜音之一，除在英國發現變種肺炎病毒外，歐美多國確診人數持續升高，也迫使各國在聖誕連假期間採取更加嚴格的防疫措施；與此同時，美國國會通過延宕多時的刺激法案，因川普總統不滿法案規模拒絕簽署；與此同時，歐盟與英國趕在2020年底期限截止前達成歷史性貿易協議捎來佳音，多空紛雜的訊息使得金融市場多數資產在過去一周呈區間震盪走勢。

觀察過去一周全球股市表現，包括美股四大指數、泛歐600及日本東証等股市單周漲跌互見，但多收在平盤上下。在債券市場方面，政府公債等過去一周多微幅上漲，投資級債及高收益債則是小幅收跌，但漲跌幅也皆在1%以下，因市場資金進入聖誕長假休兵之故，全球金融市場整體交投量能偏淡。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，回顧2020年，市場在第一、二季時因受到肺炎疫情衝擊而大幅下跌後，以美股為首的多數資產在後續數月多已陸續收復疫情缺口，部分強勢資產甚至有再創新高之勢。其中各國央行採取寬鬆貨幣政策積極救市雖為此波快速回彈重要原因之一，但進一步分析，仍有許多來自基本面的改善，有望成為美國相關資產後市持續成長的重要支撐。

謝佳伶指出，從企業獲利的角度來看，許多美國企業在疫情後展現高度韌性應對衝擊，其中以科技業為首的許多指標企業更是受惠於疫情帶來的新常態如遠距工作等，第三季獲利甚至高過疫情前水平，並使得多數機構近來持續上修對標普500企業2021年的獲利預估，超過原於2019年時的預測水準，持續增溫的獲利表現加上寬鬆資金行情的助攻下，有望在2021年創造美國資產上更多的上攻空間。

其次，謝佳伶指出，由於工作型態轉變帶動的換屋潮，使得美國房市近月以來表現多優於預期，加上雖然實體店面的消費受到隔離及封鎖出現減緩，但電子商務及線上消費卻大幅增溫，使得整體消費力道然展現了一定的韌性，後續若政府再通過新一輪財政方案、加上疫苗陸續進入量產及施打後，經濟活動及相關數據可望持續復甦，並成為金融市場的重要支柱。

在投資建議上，謝佳伶指出，放眼全球，美國市場因企業多居全球各產業龍頭、體質強勁，加上聯準會持續表態願意以強力及彈性的政策提供支持，相關資產適合做為投資組合的核心配置，除建議可布局以美股為首的風險性資產參與2021年全球景氣復甦行情外，也可加入評級較佳、位處低景氣循環產業的的優質美國企業債，以穩定息收金流帶來一定程度的資產保護效果，在復甦之路中站穩腳步。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股盤勢仍維持高檔震盪格局，而反映部分族群受惠庫存偏低帶來的供需緊俏狀況持續為驅動台股表現的重要動能，其中又以具漲價題材的個股與族群表現尤其亮眼、與此同時，充沛的市場資金也為支撐大盤穩健向上、維持偏多格局的重要力道。

廖哲宏指出，根據安聯投信研究評估，台股企業於2021年整體獲利有望成長約15%，若從接單狀況推算，科技股基本面的強勁局勢有望維持至2021上半年。從類股及題材來看，包括5G網路、電動車、雲端高效能運算及如Mini-LED等皆仍具成長性，建議可持續關注及長線佈局。

疫情 台股

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