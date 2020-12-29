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樂天下月開業 拚三年賺錢

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

國際樂天商銀衝台灣第一家開業純網銀，樂天商業銀行董事長簡明仁昨（28）日再次於與中央存款保險公司公開簽約典禮上，重申未來樂天國際商業銀行絕不殺價，並預估三年拚打平獲利，維持原先預估上線日期為2021年1月。

而因應樂天商銀的加入，中央存保公司指出，為大幅縮短新設金融機構加入存款保險空窗期，新設金融機構申請加保時間，已由原規定「開始營業日起六個月內，提前為自取得主管機關設立許可起，至開始營業日後二個月內，新設金融機構於開業時即早加入存款保險，以保障存款人權益。」

樂天商銀依上列規定向存保公司提出申請加保並經審核許可後，已符合要保資格並將自開業日起成為存保公司的要保機構，該行存款人依法受到存款保險保障。

根據樂天商銀規畫，12月取得金管會的營業許可後，還必須與中央銀行、中央存保等串聯，因此估計最快要到明年1月才能上線。

簡明仁指出，會盡早開業，準備工作已差不多了，最關心為模擬開幕後大量開戶數湧進造成的系統壓力紓解，差不多上業時間落在1月底，首批試營運對象除樂天銀行百名員工，還包括樂天集團、國票金控在台員工。

是否有殺手級創新服務？簡明仁說，金管會一再提醒純網銀不要有殺價競爭，但會有殺手級創新服務，樂天商銀總經理佐伯和彥則指出，樂天商銀會遵守台灣所有法規，未來推出服務也是台灣人想要的，但現在不能預測市場狀況，不過會盡力去做到可以做的部分。

樂天商銀 保險 簡明仁

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