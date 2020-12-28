賀鳴珩盼權證避險降稅案通過 提升證券市場國際競爭力

台股今（28）日收盤再締14,483點歷史新猷，券商公會理事長賀鳴珩指出，趁台股行情正好，期盼行政院儘速將權證造市避險交易降稅案送交立法院審議通過，以提升台灣證券市場國際競爭力。

現行權證發行券商基於法定造市義務，須提供足夠流動性，以滿足投資人買進與賣出權證需求，在權證成交同時，需計算出對應拋補的避險股票，於盤中進行台股買賣，實行動態避險。

賀鳴珩表示，權證造市及避險買賣股票是券商經營權證業務，連續一貫的整體行為，若對此法定權證造市義務而衍生的頻繁買賣台股進行避險交易課徵千分之三證交稅，將提高造市成本，影響權證造市品質、交易量及權證市場長遠發展。

賀鳴珩說，調降權證造市避險股票證交稅，經評估可提升權證及避險股票成交量，不僅不會造成稅收的損失，反而增加證交稅，也將帶動營利事業所得稅、個人綜合所得稅等稅收的增加。

此外，券商造市成本降低後，可提供對投資人更有利的權證買賣報價，並藉以提高權證流動性，擴大權證市場及其相關標的現股成交量，可創造三贏局面。

券商公會自2012年3月正式建議權證避險股票交易調降證交稅至千分之一，迄今已逾八年，終獲財政部同意，並於今年9月14日完成「證券交易稅條例」第二條之三、第三條修正草案法案預告，10月上旬函報行政院。

賀鳴珩表示，近期主管機關業已開放高資產客戶理財業務，如能通過此案，權證發行券商可設計更多權證商品，投資人的投資組合將更多元化、更靈活，亦可帶動國內證券市場發展，達成蔡總統一直希望打造台灣成為亞洲資產管理中心的目標。