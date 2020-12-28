認識期貨知識 答題好禮限時抽

為鼓勵年輕族群多加充實期貨及證券理財知識，並推廣風險控管的重要性，期交所與證交所及櫃買中心自今(2020)年10月起，聯合舉辦「掌握財富，從認識風險開始」宣導活動，並舉辦答題好禮限時抽活動，民眾反應相當熱烈。

因應數位時代來臨，年輕族群多以網路為主要知識及訊息獲得來源，「掌握財富，從認識風險開始」宣導活動主要以網路活動專區結合答題遊戲，以及數位動畫與財經網紅短片等吸引年輕族群目光。其中，答題好禮限時抽活動，獎品包含LINE Points點數、超商購物金等超過2,500個獎項，民眾參與情形熱烈，目前參加人數已突破45萬，活動將至12月30日截止，還有獎項尚未抽出，請大家把握最後得獎機會。

期交所持續致力於打造公平效率的交易環境，推動台灣期貨市場穩健成長，今年交易量創歷年新高。在期貨市場開戶數及交易量持續成長之際，期交所對交易人、尤其是年輕族群建立期貨交易的風險觀念也不遺餘力，期望透過「掌握財富，從認識風險開始」一系列宣導活動，向年輕族群推廣期貨及選擇權知識，並建立正確的交易風險觀念。

期交所也呼籲，在交易前務必先做好功課，可善用期交所的期貨與選擇權數位學習網及虛擬交易所等學習資源，瞭解期貨與選擇權商品特性，並衡量自己的風險承擔能力，才是期貨交易的不二法門。