南山人壽推廣健康促進 跨業合作打造健康守護圈

受到新冠肺炎疫情影響，民眾風險意識普遍增強，也改變現行的健康照護服務模式與需求，由於後疫情時代民眾更關注自身健康，醫療照護發展勢必將成為新重要趨勢。衛福部國民健康署長久以來持續推廣健康促進概念，期能帶動全民更健康。南山人壽響應政府政策，致力成為國人健康夥伴，把保險與健康概念結合，攜手異業夥伴打造健康守護圈，發展規劃符合國人需求的健康促進與醫療照護服務，落實健康有南山。

南山人壽健康守護圈的核心概念，希望把保險結合醫療照護服務融入人生四個重要健康歷程（健康、亞健康、疾病及失能）中，透過各式健康照護服務，幫助客戶更健康。南山人壽今（28）日舉辦「南山健康守護圈」體驗會，邀請國健署署長王英偉、工研院副院長彭裕民以及超過10家的合作夥伴共同宣誓攜手促進民眾的健康福祉。南山人壽代理總經理范文偉表示，台灣2026年將進入超高齡社會，慢性病健康管理醫療需求擴大，醫療照護結合創新科技已是時勢所趨，有助提供民眾更完善的健康照護服務，南山人壽攜手異業夥伴成立健康守護圈，除了因應社會轉變的需求外，還能創造更緊密的顧客關係，並呼應保險回歸保障的政策方向，在人生健康歷程提供貼心客製化的商品與服務，協助客戶預防健康風險，帶來更健康的生活品質，實踐保險業的使命。

衛福部國民健康署將提升國民健康列為國家重要政策，積極推動健康促進，國民健康署署長王英偉表示在我國推動健康生活型態及預防非傳染性疾病中，健康的生活型態以「運動」及「飲食營養」為最重要之兩項，除了如何加強運動及促進均衡營養，新健康生活型態結合環保（節能減碳）及經濟等4E（eating， exercise， ecology and economy）面向，達到健康促進多重效益，期許透過產、官、學、民跨界共同合作推廣多元健康促進服務，攜手為國民幸福與健康努力！

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新分析，「南山的健康守護圈要從客戶健康促進（wellness）及醫療照護（Healthcare）需求的角度出發，即服務賦能的新保險概念，隨著人生健康歷程的不同，透過預防、監測、治療及照護過程提供的多元服務，朝建構完善的健康醫療守護圈發展」。

南山人壽自2019年起，就整合資源在內部成立產品服務小組，與Remark合作提供民眾下載「BAM活力洋溢APP」（註），透過新型態健康管理工具在健康階段協助民眾更健康；亞健康階段也與慧康科技推出的「智抗糖APP」合作，讓民眾都能透過APP控制好血糖，今年起又陸續增加數家健康守護圈夥伴提供南山人壽客戶相關優惠，例如：家天使短照媒合平台、樂齡智造失智延緩訓練、行動基因癌症基因檢測服務，即使處於疾病失能階段，也能讓客戶與家人得到好的照顧。另政府近年積極推動長照政策，工研院智慧長照大聯盟透過跨業結盟，推動智慧長照產業生態鏈，期許提供好的服務品質、更多應用場域，讓保險業在長期照護經濟上的支持更是扮演不可或缺的角色。

「南山健康守護圈體驗會」，也邀請志同道合的夥伴包括Remark、慧康科技、廣和順科技、點睛科技、行動基因、眾匯智能、英華達、寶原興業及群健科技等公司共襄盛舉健康照護體驗活動，分享與南山人壽合作過程提供的服務，同時協助客戶促進健康。未來將持續深化合作，持續開發更多優質健康照護廠商，提供客戶更全面的健康服務。台灣進入高齡少子化社會，健康照護議題不容忽視，南山人壽展現發展健康守護圈的目標和決心，透過跨業合作，結盟各領域的夥伴，才能提供更多健康照護解決方案，協助民眾更健康，相信未來也會有更多跨業的健康照護夥伴加入南山健康守護圈，建構健康照護網絡，為台灣全民健康福祉而努力。