全球人壽長期贊助基層棒球 六度獲體育推手獎肯定

全球人壽一直以來秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力推廣運動、深耕基層棒球、贊助各級棒球賽事，並長期贊助文化大學棒球隊及偏鄉離島青少棒，榮獲109年「體育推手獎─贊助類金質獎」的殊榮肯定。教育部體育署日前舉辦「109年體育推手獎表揚典禮」，由全球人壽社會責任長高芬蒂代表，從總統蔡英文手中接下獎盃，這也是全球人壽連續第六年榮獲「體育推手獎」，未來仍將持續投入資源，支持棒球、推廣運動，與政府攜手培育國家體育前進動能。

「體育推手獎」為國家表揚感謝持續協助體育發展的績優企業團體與個人的獎項。六度榮獲肯定的全球人壽表示，公司自2009年起開始支持基層棒球發展，包括贊助文化大學棒球隊、亞洲棒球總會(BFA)國際賽事，以及國內外各重大賽事，如世界盃U12少棒錦標賽、第28屆亞洲盃棒球錦標賽、全球人壽盃臺灣成棒經典賽等，今年更熱血相挺全台最大青棒賽事，贊助「黑豹旗全國高中棒球大賽」點燃青春棒球魂，強力應援台灣基層棒球，更結合「眼鏡俠」樂團推出品牌應援曲「讓我來」，成為企業年度棒球應援歌，在今年黑豹旗全國高中棒球大賽中熱力放送。

全球人壽為協助基層棒球運動紮根，自2016年啟動「我的棒球夢」圓夢計劃，投注各種培訓資源至偏鄉離島校園青少棒。2016年贊助澎湖馬公高中成立棒球隊，協助球隊首次來台參與黑豹旗；2017年升級為期3天的馬公棒球營活動，特別邀請文化大學棒球隊總教練廖敏雄及知名球星張泰山、林安可及施冠宇組成黃金級教練團，幫助小球員們做更紮實的全方位訓練；2018年贊助馬祖高中棒球隊球衣及球具外，更邀請國家級總教練進行棒球營訓練；2019年則移師至金門舉辦棒球營活動，並以爭氣為主軸，為小將們點燃夢想與希望；2020年延續金門棒球營活動、培育金門農工成為「金門來的KING MAN」，繼續點燃離島小球員心中的棒球熱血！

除了支持基層棒球，全球人壽也致力推廣全民運動，提升全民愛健康、愛運動的風氣，2018年投入老少咸宜的萬人瑜珈活動，成功締造「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄；2019年則推廣「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動，讓運動成為日常生活的DNA；2020年結合音樂與公益、同時響應防疫，再度舉辦ZUMBA盛典，讓運動變成一種日常的健康習慣，抗疫不停歇。

全球人壽多年來對於推廣運動與支持棒球不遺餘力，獲得各界肯定，自2015至2017年連續3年榮獲教育部體育署「體育推手獎-贊助類銀質獎」，並於2018年至2020年連續3年榮獲「體育推手獎-贊助類金質獎」，同時，也連續2次獲得教育部體育署頒發「運動企業認證」，已是有口皆碑的愛運動幸福企業。全球人壽期勉肩負的不只對保戶的責任，更以「全心愛棒球」的精神，善盡企業社會責任，持續為基層棒球運動紮根，也盼望能透過贊助各項賽事，鼓勵國人認識且支持國球，落實「因為愛 責任在」的品牌理念。

展望未來，全球人壽將持續落實「一份公益，多方得利」精神，以「共同參與」及「二次公益」的正能量，回饋社會、照顧更多需要幫助的人，讓環境永續、社會弱勢、公司治理所涉及的人事物，都更幸福有感。除了公益耕耘、體育發展及教育成長等面向外，企業永續的一環更包含對保戶的承諾，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力於擔任好「保障、退休、醫療提供者」的角色，從提供保險顧問分析、投保到售後服務的流程中，將「愛與責任」落實在9大公平待客原則的每個細節裡，提供公平待客的優質服務的體驗，以成為保戶最信任的終身夥伴為職志，延伸守護人們一生愛的需求與保障。