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華南金支持體育活動 連九年獲體育推手獎

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
華南金控獲頒教育部體育署109年度「體育推手獎」贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類銅質獎，由總統蔡英文(左)親自頒獎，華南金控董事長張雲鵬(右)代表受獎。華南金／提供
華南金控獲頒教育部體育署109年度「體育推手獎」贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類銅質獎，由總統蔡英文(左)親自頒獎，華南金控董事長張雲鵬(右)代表受獎。華南金／提供

教育部體育署25日舉行體育推手獎頒獎典禮，由蔡英文總統頒發獎盃，華南金控（2880）連續第九年獲獎肯定，更是連四度獲該獎項贊助類金質獎、長期贊助獎，及推展類銅質獎等三大獎項，由董事長張雲鵬親自出席受獎。

華南金控長期舉辦及贊助各項體育訓練與賽事，同時提供國家代表隊與基層運動團體物資與經費等，積極推動國家體育發展。如自民國96年就與中華棒協推出一球圓一夢基層棒球培育計畫，期間舉辦過多場基層棒球訓練營，捐助經費及球具給全臺基層棒球隊，並冠名舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，歷屆遴選出來的中華隊，在國際賽事中成績表現亮眼，另外也長期支持國內舉辦各級國際棒球賽事，提供中華隊參賽經費及資源。

除棒球運動外，華南金融集團長期捐助中華足協辦理國家代表隊集訓及聯賽經費，今年子公司華南銀行更加碼支持2020臺灣企業甲級足球聯賽。

此外華南金控民國106年起贊助體操選手李智凱、黃克強及教練林育信，幫助李智凱勇奪我國體操史上首面亞運金牌，並成功蟬聯世界大學運動會體操鞍馬項目冠軍。

華南金控 體育

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