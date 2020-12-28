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IBM攜手新壽 首創壽險業AI簽名辨識系統

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台灣IBM今（28）日指出，與新光人壽攜手AI之旅有成，壽險業首創 AI 簽名辨識系統正式上線啟用。該系統採用 IBM Power AI 平台，能自動找到契約文件中的簽名頁，並自動比對每份文件簽名與該客戶簽名的相似度，得出可信賴的數值，該系統辨識準確率達 85%，結合既有審核程序，能縮減契約文件簽名比對時間，提升營運效能。

新光人壽副總經理暨資訊長林國彬表示，AI簽名辨識模型有了標準化的簽名辨識機制，除了能加速比對文件簽名的流程，並降低簽名判讀錯誤的可能性，確保每一個保戶的權益能充分受到保護，大幅提升客戶服務體驗。企業發展 AI 一定要有可靠的合作夥伴，熟稔導入 AI 的流程和方法，後續維運也有整套的解決方案，IBM 是我們在AI 的發展上可信賴的合作夥伴！

台灣 IBM 系統事業部總經理朱宥鑫表示，混合雲及 AI 的企業數位轉型勢在必行，沒有可延展的 IT 基礎架構，就很難發展 AI。IBM Power Systems 整合最全面的 AI 開發工具，打造完整的端到端深度學習平台，整合開放原始碼深度學習框架，並針對各產業應用場景提供開發好的模型，大幅降低啟動AI專案門檻。這是專為企業 AI 設計的 IT 基礎架構，加速產生價值的速度，有效推動數位轉型。

保險業有大量契約保單，過去需要由人工確認客戶已審閱過保單文件，並交叉比對文件簽名是否為本人親簽，龐大、重複的作業流程，耗費行政人員的時間和精神。此外，即使行政人員已學習筆跡鑑定課程，判斷簽名是否為本人親簽的標準卻因人而異，難以標準化，亦缺乏可信賴的衡量指標，誤判更會造成客戶的困擾，成為保險業工作流程的重大挑戰。

AI 簽名辨識系統為新光人壽帶來極大的效益，大幅降低保險業跨入 AI 應用研發的門檻，加速模型開發的速度、縮短概念驗證的時間，程式撰寫時間整體縮短約三分之一以上。

未來新光人壽除了持續聚焦核保、理賠的風險評估，也將持續擴大 AI 和深度學習的技術應用，透過 AI 的輔助，以自動化取代大量且重複性高的人工作業，降低行政人員的負擔。研發電腦視覺、語音辨識、語意理解等技術，讓 AI 情境落地應用。攜手台灣 IBM，新光人壽積極用 AI 轉型顛覆傳統作業模式，引領企業翻轉舊思維開創新局。

IBM 新光人壽 保險

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