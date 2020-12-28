IBM攜手新光人壽 首創壽險業AI簽名辨識系統

台灣IBM公司與新光人壽攜手 AI 之旅有成，壽險業首創 AI 簽名辨識系統正式上線啟用。該系統採用 IBM Power AI 平台，能自動找到契約文件中的簽名頁，並自動比對每份文件簽名與該客戶簽名的相似度，得出可信賴的數值，該系統辨識準確率達 85%，結合既有審核程序，能縮減契約文件簽名比對時間，提升營運效能。

新光人壽副總經理暨資訊長林國彬表示，AI 簽名辨識模型有了標準化的簽名辨識機制，除了能加速比對文件簽名的流程，並降低簽名判讀錯誤的可能性，確保每一個保戶的權益能充分受到保護，大幅提升客戶服務體驗。企業發展 AI 一定要有可靠的合作夥伴，熟稔導入 AI 的流程和方法，後續維運也有整套的解決方案，IBM 是我們在AI 的發展上可信賴的合作夥伴。

台灣 IBM 系統事業部總經理朱宥鑫表示，混合雲及 AI 的企業數位轉型勢在必行，沒有可延展的 IT 基礎架構，就很難發展 AI。IBM Power Systems 整合最全面的 AI 開發工具，打造完整的端到端深度學習平台，整合開放原始碼深度學習框架，並針對各產業應用場景提供開發好的模型，大幅降低啟動 AI 專案門檻。這是專為企業 AI 設計的 IT 基礎架構，加速產生價值的速度，有效推動數位轉型。

2015 年，新光人壽正式啟動數位轉型，轉型第一階段打造完整數位服務，並針對各部門的業務流程痛點進行流程再造，加速導入數位金融科技。2018 年，邁向數位轉型的第二個階段，目標提升營運效能與客戶體驗，致力推出讓客戶有感的服務。更推出人生設計所實體店面，不推銷保險服務，整合線上與線下服務，要讓客戶感受有溫度的服務體驗。

林國彬指出，人生的重大階段，從初入職場、買車買房、結婚生子、樂活退休，背後都有保險，保險嵌入生活中的各個面向，以陪伴但不打擾的方式守護客戶。你需要時，我們就會出現！新光人壽從流程、服務、客戶痛點等方向著手，要讓客戶更有感。

為了提升營運效能及客戶體驗，2019 年新光人壽啟動 AI 相關計畫。過去新光人壽自行開發 AI 模型，從資料準備、清理、模型開發、訓練、到參數的調整等，需要耗費大量的時間測試與驗證。

新光人壽數位服務發展部資深協理廖晨旭指出，新光人壽從圖像辨識著手，優先挑選耗費大量人力和時間的作業流程，讓 AI 協助我們。IBM 是引領我們進入 AI 影像辨識的重要夥伴。對我們來說，AI 簽名辨識系統是 AI 應用的起點，未來在所有客戶的接觸點都能應用 AI。