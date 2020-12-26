美連21季 列國銀最大曝險國

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（25）日公布9月底國家風險統計，美國連21季蟬聯本國銀行最大曝險國，且不論是直接還是最終風險，餘額都持續締造歷史新高紀錄。

央行統計顯示，9月底國銀對美國直接風險餘額為942億美元，最終風險899億美元，分別較6月底增加23億美元與6億美元；國銀對美曝險已連兩季增加。

國銀曝險第二大的中國大陸，9月底直接風險為498億美元，最終風險691億美元，分別較前一季增加20億美元與8億美元；國銀對中國大陸曝險同樣為連兩季上漲。

國銀對中國大陸曝險增加，金檢處副處長吳登彰解釋，主要是第3季人民幣對美元升值，折成美元後外國債權金額增加，以及對中國大陸資金拆存及債券投資增加。

國銀曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3,364億美元，占我國外國債權直接風險餘額的72.87%。

新冠肺炎疫情持續蔓延，但國銀海外曝險規模仍持續擴大，吳登彰指出，「國銀外國債權持續增加，不過第3季和第2季增加的速度差不多。」

對於英國發生病毒變異後進行局部封城，以及完成脫歐貿易協議等，會不會影響國銀對英的曝險情況？吳登彰表示，現在脫歐有了比較明確的答案，疫情變化還不確定，具體影響要看未來發展。

央行統計顯示，第3季國銀對英國曝險，不論是直接或最終風險均為減少，分別較前一季減少31億美元與24億美元。國銀對英國曝險減少，吳登彰解釋，主要是「存出保證金及金融債投資減少」。

央行國銀國家風險統計分成兩種，直接風險是指國銀對非本國居民未經風險移轉的債權，依最終債務人及保證人國別重新歸類後，則為最終風險。

舉例而言，美國的銀行在盧森堡註冊一檔海外基金，這筆金額在直接風險裡歸屬盧森堡，但最終風險是以最終借款人認列，因此會列在美國。

英國 盧森堡 疫情

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