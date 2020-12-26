李紀珠辭新光金、新壽副董

新光金控、中信金控昨（25）日不約而同公告多項高階人事案，其中又以新光金原任副董事長李紀珠表示要與新光金創辦人吳東進共進退，主動請辭在金控、人壽子公司的副董職務，轉任銀行子公司副董一事，最受矚目。

據了解，李紀珠是在前（24）日主動向新光金與新光人壽請辭董事職務，表達個人階段性任務已經完成，願意與吳東進共進退。

新光金有六家子公司，隨著李紀珠相繼請辭證券子公司、金控母公司與人壽子公司的副董事長職務後，新光金六家子公司目前剩下銀行設有副董事長職務；李紀珠在新光金集團的職銜，也剩下銀行副董事長一職。

新光金發言人徐順鋆資深副總表示，李紀珠曾經擔任台灣銀行董事長與銀行公會理事長，為借重其專長及豐富經驗，繼續為新光金服務，請其擔任新光銀董事；新光銀昨日董事會，全數出席董事無異議通過此案，表達對李紀珠的肯定。

李紀珠在新光金與新光人壽的董事職務，由現任創投公會理事長邱德成出任。新光金表示，邱德成曾任台灣人壽監察人及副董事長，在金融圈資歷與投資經驗豐富，目前除擔任多家上市公司董事外，並擔任益鼎創投董事長及創投公會理事長。

新光金的投資策略主軸強調責任投資原則、重視ESG（環境、社會與公司治理），並持續關注AI（人工智慧）、5G等創新投資領域 ，相信邱德成的出任，可增強新光金在投資相關領域的業務績效。

中信金控昨日也公布四個高階主管人事案，其中三個為新設職務、另外一個為升任案。中信金新設財務長、策略長，分別由中信金發言人暨資深副總邱雅玲，及另外一位原就擅長併購業務的資深副總朱盈璇出任。