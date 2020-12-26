中信金 連十年獲體育推手獎

中國信託金控長期以企業力量支持棒球、高爾夫運動，今年榮獲教育部體育署「體育推手獎」四項大獎，連續十年獲「體育推手獎」殊榮！中信金控子公司中國信託商業銀行囊括「贊助類－金質獎」與「贊助類－長期贊助獎」，並首度獲得「推展類－銅質獎」；台灣人壽公司則獲「贊助類－銅質獎」。這是教育部體育署日前頒發「運動企業認證」後，再度肯定中國信託推展體育公益。

109年教育部體育署「體育推手獎」昨（25）日舉行頒獎典禮，總統蔡英文、中華奧會主席林鴻道頒發獎座予中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝及台灣人壽公關部部長王韋凱，感謝企業用心深耕體壇。中國信託投注多年心力支持高爾夫運動，今年首度抱回「推展類－銅質獎」，中國信託深知體育人才養成絕非一日之功，2011年起投入培育高爾夫選手，力挺盧曉晴、程思嘉等好手，踏上日巡、美巡國際舞台，亦多次推薦業餘潛力新秀參加大型賽事、磨礪球技。「2020中國信託女子公開賽」不僅克服疫情影響如常舉辦，領先美日韓解封，更全面開放觀眾進場，吸引逾3,000人次觀賽。

美國最新一期雜誌《TIME》總結2020年度大事，今年國際體壇受新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊，賽事紛紛停辦或延賽，中華職棒大聯盟4月率先開打入選「2020 THE YEAR IN Firsts & Lasts」，全球第一場職棒賽事即是中信銀行冠名贊助的中信兄弟棒球隊迎戰統一獅，透過線上英語轉播，讓全世界為台灣喝采。中國信託是全台首家深耕五級棒球運動的企業，除支持職棒外，亦連續六年冠名贊助台版甲子園「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，台灣人壽則贊助台中市城市棒球隊及弘道老人福利基金會的不老棒球，中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」更資助26支少棒、青少棒球隊，扎根基層棒運。