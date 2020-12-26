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蔡烱民 掌央行外匯局
央行外匯局局長顏輝煌將於明（2021）年1月16日屆齡退休，央行理事會決議並於昨（25）日宣布，外匯局局長由經濟研究處處長蔡烱民調任，至於經研處處長職務，則由央行參事兼經研處副處長吳懿娟調升，相關人事調整案均自明年1月16日生效。
手握台灣逾5,000億美元外匯存底的外匯局有「天下第一局」之稱．新任央行外匯局局長蔡烱民，現年54歲，台灣大學工商管理學系畢業、美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士，民國94年4月11日進央行服務。
他歷任外匯局副研究員、研究員及經濟研究處副處長等職務，今年7月16日升任經研處處長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務。
在升任經研處處長前，蔡烱民在外匯局擔任研究員，如今再度「回鍋」外匯局，便接下外匯局局長的重責大任，顯見央行總裁楊金龍對其相當倚重。
央行新任經研處長吳懿娟，現年58歲，台灣大學商學系畢業、台灣大學商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，中央銀行行員乙等特考及格，民國88年6月15日進央行服務。
她歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長等職務，今年7月16日調升央行參事兼經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。
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