電支條例修正 民眾將可跨業者轉帳

立法院會昨三讀「電子支付機構管理條例」修正案，將電子支付、票證法案整合管理，明訂民眾能跨業者轉帳，或用電支購買外幣、基金等金融商品，移工也能用電子支付匯錢。

金管會表示，將於總統令公布後，儘速陳報行政院訂定施行日期，及研議訂定或修正相關子法與配套措施，並徵詢各界意見，規劃於明（2021）年5月底前完相關子法與配套措施之訂定或修正發布，以期本條例及相關法令規範能於明年6月施行，讓民眾享受安全便利的支付服務，並推動我國數位經濟進一步發展。

金管會指出，本條例修正主要有四大目標及預期效益，1.整合儲值支付工具之法令規範，符合支付工具虛實整合之發展趨勢。2.擴大電子支付機構之業務範圍，創造以電子支付機構為核心之支付生態圈。3.開放跨機構間互通之金流服務，滿足跨機構資金移轉及通路共享之便利支付需求。4.營造友善產業發展之法規環境，提升業者經營競爭力及保留主管機關管理彈性。

金管會初審時表示，電子支付與電子票證使用的場域及運用技術界線已漸漸模糊，法律性質雷同但規範確有差異，導致執行上常有困擾，因此修法整合兩部法，以落實金融監理、消費者保護並促進電子支付產業。

「電子支付機構管理條例」修正重點包括：整合電子支付、電子票證，悠遊卡、一卡通等業者改為電子支付業；放寬電支業者間可相互轉帳，形成串聯，例如未來街口也能轉帳到一卡通帳戶，只需掃QR code就能完成，增加使用便利性。

本次修法也大幅增加電支業者可經營的業務，除了現行的儲值、代理收付等，等未來修法通過上路， 還進行國內小額匯兌、外幣買賣（含人民幣、港幣）、協助發行禮券、跨機構轉帳、紅利積點整合折抵等業務，等同提高電支業者功能。