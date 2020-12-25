憂疫情難滅各國瘋撒錢 楊金龍：金融業應挺疫苗研發

年底接連耶誕及跨年活動不斷，央行總裁楊金龍呼籲防疫不可鬆懈，已請央行同仁此期間切勿參加群聚活動。央行指出疫情關鍵在疫苗，示警在病毒變種下不確定性仍高，明年下半年恐爆發大規模感染，疫情像流感般難以消滅，呼籲政府、金融體系及民間部門應持續支持疫苗研發及防疫。在本土疫苗研發膠著之時，楊金龍雪中送炭，跳出來要各界給予支持。

中央疫情流行指揮中心對於跨年活動祭出全程戴口罩、不得飲食等措施，各縣市政府為配合防疫指引，做出調整活動內容、人數管制等加強防疫，甚至有縣市宣布，不排除改線上直播方式進行。正當各界對具指標性的一○一跨年煙火辦不辦爭論不休時，央行開第一槍，內部發文要求同仁不要參加群聚活動，做好防疫工作。

雖然新冠肺炎疫苗已研發出爐，但央行顯然認為不能掉以輕心，質疑疫苗的有效性。

楊金龍指出，疫情是類似全球暖化、氣候變遷對經濟的衝擊，但更立即、劇烈且具高不確定性，有過之而無不及，「這隻黑天鵝比二○○八年金融海嘯的黑天鵝還大隻」。加上變種病毒出現，群體免疫門檻提高，明年下半年爆發大規模感染的風險提高，未來疫苗恐需像流感疫苗一樣定期更新施打。

當疫情像流感般難以消滅，疫苗要反覆施打，楊金龍說，醫療及防疫要強而有力，貨幣及財政政策要持續支援，全球超寬鬆貨幣政策難以退場，新台幣匯率波動加大，出現實體經濟與金融市場脫鉤的K型復甦，加劇金融不穩定及資產泡沫化的疑慮，政府債務也將繼續大幅擴增。

「疫苗是關鍵，」楊金龍表示，期盼防疫的有效疫苗能儘速研發完成，且接種情況良好，才能使疫情所致的衝擊早日減緩，寬鬆貨幣政策才能有序退場。也就是說，如果疫情不止，各國央行也只能一直灑錢，助長新台幣飆升、房價上漲，甚至造成財政破產。

台灣的超額儲蓄龐大，加以尚有財政空間，楊金龍呼籲，應將民間充沛的資金導入實質投資，棄房市投疫苗」；政府、金融體系及民間部門應持續性地支持疫苗研發，並致力於防疫的相關措施，使大眾的生活及經濟活動能早日恢復正常。

疫情爆發後，央行已陸續推出降息、中小企業專案融通貸款、選擇性信用管制三大措施，未來要如何祭出第四招以引導資金實質投資、支持疫苗研發，將是後續關注焦點。