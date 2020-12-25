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國泰人壽連續12年獲頒「體育推手獎」

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
「109年體育推手獎」頒獎典禮於12月25日舉行，國泰人壽連續12年獲此榮耀，國泰人壽副總經理宮篤志(右2)與國泰團隊合影。 圖／國泰人壽提供
「109年體育推手獎」頒獎典禮於12月25日舉行，國泰人壽連續12年獲此榮耀，國泰人壽副總經理宮篤志(右2)與國泰團隊合影。 圖／國泰人壽提供

教育部體育署於今(25)日舉行「109年體育推手獎」頒獎典禮，對各企業不遺餘力推展體育活動的長期貢獻表達肯定。國泰人壽今年第12度抱回體育界最高榮耀的「體育推手獎」，由國泰人壽副總經理宮篤志代表領取「贊助類」與「推展類」雙料金質獎及「贊助類-長期贊助獎」三大榮耀，肯定國泰人壽推廣運動產業的努力。

國泰人壽以實際行動，積極推動國內體壇發展，全力支持旗下國泰女籃及國泰女桌。國泰女籃至今累積51年輝煌戰績，更於今年創下WSBL女子超級籃球聯賽27連霸霸業。國泰人壽長期為國內體壇培育基層好手，提供完善練習場地、宿舍及福利制度，讓選手們可以全心投入訓練與比賽，在場上發光發熱、為國爭取榮耀，以厚植台灣於國際體壇的競爭力，發掘體壇的明日之星。

除了大力支持專業運動賽事外，國泰人壽更鼓勵青年學子養成運動習慣。為提升校園運動風氣，每年定期舉辦體育訓練營活動，今年也第9度邀請陳偉殷回台擔任「國泰真殷雄棒球訓練營」活動教練；還有每年暑假大學生最期待的「國泰NBA 3X」三對三籃球賽、「國泰青年節」高中三對三籃球賽等賽事活動，積極挹注資源扶植體育人才，向下扎根推廣籃球及棒球等運動。

根據教育部體育署109年調查公布，台灣規律運動人口比例僅約三分之一。為帶動全民運動風氣及關心國人健康，國泰人壽鼓勵民眾養成每天7,500步的健走習慣，並積極推動「Cathay Walker健康促進計畫」。自2018年以來，收到許多民眾「因為活動開始會和家人吃飽出去散步」、或「因為天天走路的目標，讓心情變得更好」等正面回饋。

根據國際社會價值協會(Social Value International，簡稱SVI）今年4月的認證報告指出，Cathay Walker計畫每投入1元，相當於產生6.3倍的社會價值！透過結合保險本業展現企業的正面影響力，帶起全民運動的健康觀念，也與我國體育運動願景「健康國民」的主軸不謀而合。

國泰人壽表示，未來將持續推廣體育活動，協助台灣體壇與相關產業發展的同時，也將健康概念及運動風氣從員工推及至保戶與社會大眾，發揮企業的正面影響力，提供更多優質的保障與服務，致力成為民眾健康生活的好夥伴！

「109年體育推手獎」頒獎典禮於12月25日舉行，國泰人壽連續12年獲此榮耀，國泰人壽副總經理宮篤志自總統蔡英文手中接過獎盃。 圖／國泰人壽提供
「109年體育推手獎」頒獎典禮於12月25日舉行，國泰人壽連續12年獲此榮耀，國泰人壽副總經理宮篤志自總統蔡英文手中接過獎盃。 圖／國泰人壽提供

國泰人壽 體育

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