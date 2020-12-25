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因應新冠疫情 楊金龍呼籲：央行同仁勿群聚跨年

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍也透過呼籲央行全體同仁，在耶誕節與跨年期間切勿群聚，避免疫情擴大。 報系資料照／記者潘俊宏攝影
央行總裁楊金龍也透過呼籲央行全體同仁，在耶誕節與跨年期間切勿群聚，避免疫情擴大。 報系資料照／記者潘俊宏攝影

因應新冠肺炎疫情，中央銀行今（25）日發布「新冠肺炎疫情的影響及因應對策」報告，央行總裁楊金龍也透過旗下秘書處呼籲央行全體同仁，在耶誕節與跨年期間切勿群聚，避免疫情擴大。

楊金龍在報告中強調，要真正解決新冠肺炎問題，仍取決於全球疫情能否減緩、疫苗的研發與施打之狀況等；凡此種種，仍有賴政府、金融體系及民間部門等多方面的合作與配合，才可能達成。

楊金龍表示，新冠肺炎疫情與氣候變遷均屬天然災害的一種，惟肺炎所致的問題若不妥善處理，其所引發的衝擊與挑戰恐勝於氣候變遷。

央行今日在報告裡指出，當前全球經濟前景仍存在相當不確定性，主因疫苗的有效性與施打進度仍具不確定性，若疫情惡化致各國須延長採取管制措施的時間，金融市場恐趨向風險規避，進而削弱全球經濟成長。鑑於為因應疫情危機，主要國家已大採前所未有的寬鬆性貨幣政策及擴張性財政政策，這些廣泛、強力之緊急性措施，已使政策操作空間進一步縮減。

BIS 貨幣暨經濟部門主管Claudio Borio於今年10月指出，短期內主要央行的寬鬆性貨幣政策可能不易退場，惟在某個時點，一旦條件允許，仍需啟動退場機制。

在財政政策方面，財政支持不可或缺，惟鑑於主要國家均債臺高築，如何確保維持財政可持續性，至關重要。

新冠肺炎疫情已為全球及台灣帶來嚴峻的挑戰，央行期盼全球防疫的有效疫苗能儘速研發完成，且接種情況良好，俾使疫情所致的衝擊早日減緩，如此一來，主要央行所採的寬鬆貨幣政策（QE措施等）方能有序退場，從而減緩金融不穩定的隱憂、減輕小型開放經濟體所承受的外溢效應；此外，

政府債務亦不致大幅攀升至難以為繼的水準，從而使財政可持續性得以維持。政府、金融體系及民間部門均應持續性地支持疫苗研發，並致力於防疫的相關措施，俾使大眾的生活及經濟活動等能早日恢復正常。

央行指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發所致的大封鎖（Great Lockdown），引發突發性且廣泛性的經濟活動停擺、供應鏈中斷，業已造成經濟成長迅速下滑及金融市場波動加劇等不利衝擊。

在金融體系方面，疫情所帶來的超寬鬆貨幣政策，已導致金融市場劇烈震盪。值得注意的是，雖然實體經濟仍相對低迷，惟部分金融市場則呈強勁反彈；實體經濟與金融市場似已出現脫鉤的情形，此恐加劇對金融不穩定的擔憂，甚或資產泡沫化的疑慮。

央行指出，新冠肺疫情炎對經濟的廣泛影響蔓延至銀行體系，疫情來自外來衝擊，問題根源並非金融業，而是類似天然災害對實體經濟的衝擊。不過，相較於氣候變遷等天然災害，COVID-19 對經濟金融體系的衝擊立即且劇烈，在全球引發貿易急遽萎縮、跨境資本大量移動等廣泛影響，與因氣候變遷引發全球各地天然災難頻傳、對經濟金融產生的影響相比，可謂有過之而無不及；未來若不妥為處理，其所帶來的傷害可能不亞於氣候變遷。

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