校園投資智慧王競賽 致理科大奪冠

證交所今年辦裡第17屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，計有63所大專院校、2,055隊，6,165位學生報名參賽。經網路初賽及各分區複賽後，各分區前三名共12隊晉級並於12月24日進行總決賽，由致理科技大學奪得總冠軍，獲頒獎學金10萬元及獎狀獎牌。

證交所總經理簡立忠致詞時表示，感謝各大專院校暨老師、學生們對證交所活動的支持與肯定，證交所積極配合金管會推動校園金融知識普及，設計寓教於樂的「校園證券投資智慧王」競賽，將證券市場制度及投資工具實務等知識融入答題競賽，將證券投資常識和風險深耕於各大校園中，期許對老師們教學及同學們的學習能有所助益。

今年比賽冠軍由致理科技大學「命運的模型」隊拿下，榮獲總決賽亞軍隊伍還有2隊，分別是聯合大學「I Love Coding」隊及致理科技大學「一全超人」隊，均獲頒獎學金3萬元與獎狀獎牌。精彩比賽過程全錄影，可洽證交所建置「影音傳播網webpro」進行觀賞。