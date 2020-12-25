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八家投信炒股？投信投顧公會理事長張錫：謠傳太離譜　

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

勞動基金炒股案風暴已有三家投信被檢調搜查，市場耳語不斷，讓平安夜很不平安；今（25）日市場甚至傳出有高達八家投信捲入，勞動基金將抽回資金，恐將導致市場期待的年底投信作帳行情變成結帳行情。對於市場傳言「八家」，投信投顧公會理事長張錫今天首度以業界代表身分跳出來澄清，「謠傳太離譜」。

他強調，針對涉案經理人代操部位，勞退基金會以「股票回收、股票委託」模式交給其他合格代操投信，不會影響台股市場。

張錫表示，今年台股基金績效普遍不錯，不應因為少數個人行為，抹煞多數人的努力；尤其業界為了風險控管，早已規定經理人操盤時間不能帶手機、投資標的必須有buy list等，管理已經很嚴格，未來希望業界能加強自律、內部宣導。

張錫呼籲，「勞退基金代操費率相當低，是做功德，不過，能幫勞退基金代操也等於是幫經理人在內的勞工階層管理退休金，更要努力，千萬不要因小失大，現在刑責很重。」

據了解，勞退基金已經陸續將涉案代操經理人的部位轉移給其他投信代管代操，但不是「現金回收、現金委託」，而是採「股票回收、股票委託」模式，如此考量有兩大優點，一是不會增加成本，因現金回收，會增加交易稅等進出成本，二是不影響市場秩序，因股票沒有賣出，不會衝擊個股甚至是整體台股走勢。

勞退基金 台股 勞動基金

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