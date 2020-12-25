倒吃甘蔗！勞動基金績效佳 年底將大賺近2000億元

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今（25）日表示，截至今年11月底止，勞動基金累計收益數逾1900億元，12月各項指標表現佳，預期收益數還會再增加，今年全年勞動基金收益率絕對是正成長。

勞動基金截至今年10月底累計大賠418.8億元，收益率負0.98%；勞動基金運用局預訂在元旦假期後發布勞動基金累計至11月底績效。不過，劉麗茹已透露，11月單月大賺2300億元，預期累計前11月收益數約1,900億元，收益率又將轉正。

劉麗茹進一步指出，目前12月各項指標相較11月看起來更好、獲利可能會較11月更多。

針對外界質疑，勞動基金績效不如台股漲勢；劉麗茹對此表示，勞動基金一定是採多元配置，不可能將資金全部放在一個籃子。以台股來說，勞動基金部位占全部部位僅二成。

她表示，若外界要比較，應站在同等基礎及時期比較。以今年11月底止，台股大盤上漲14.38%，勞動基金台股部位收益率為18.09%，其中自營更高達24.74%。勞動基金操盤表現絕對比台股好。

劉麗茹表示，目前勞動基金約有一半配置在海外、一半在國內，國內資產配置包存款、債券、短票及股票。目前投資在台股部位約二成。