保誠集團抗災科技獎起跑 總獎金20萬美元

英國保誠集團旗下專責統籌亞洲及非洲地區社會公益事務的平台保誠亞洲公益基金(Prudence Foundation)，與人道合作夥伴紅十字會、紅新月會國際聯合會(IFRC)，以及科技合作夥伴聯想集團共同推出第二屆SAFE STEPS抗災科技獎(D-Tech Award)。

該獎項旨在發掘、資助並支持在自然災害事件發生前、災難發生當下救援，或災難過後復原的救急扶危科技解決方案。

自2000年以來，有超過四成的全球自然災害事件發生於亞太地區，奪走了80萬條生命，影響近32億人。

今年的新冠肺炎疫情迄今已有超過1,100萬名確診者，預計將造成超過2.7兆美元的經濟損失，更突顯了災害預防和跨組織救援合作在減少自然災害威脅的重要。

由保誠亞洲公益基金創立的SAFE STEPS抗災科技獎，堅信科技創新可以在改善防災準備、災後復原以及重建扮演舉足輕重的角色，該獎項同時也是SAFE STEPS專案的一部分。

為喚醒大眾防患於未然的意識，保誠亞洲公益基金自2014年起推動SAFE STEPS專案，並獲得紅十字會、紅新月會國際聯合會等合作夥伴的支持，提供面對自然災害、道路安全所需具備的生存技巧和救命訊息。

參賽團隊將有機會從總獎金20萬美元中獲得資金挹注，以支持其持續發展並改良所提出的防災科技解決方案，獲選進入準決賽和決賽的團隊成員，也將有機會獲得人道組織代表、創業投資基金經理、科技企業夥伴和社會企業創業者的專業指導，方案簡報及交流機會。

入圍決賽隊伍將於2021年6月進行決賽，向評審小組們簡報其解決方案。

保誠亞洲公益基金主席康德納(Donald Kanak)表示，新冠疫情提升了大眾的防災意識，令人們更關注科技在災害應變及社區復原上扮演的重要角色和能力。SAFE STEPS抗災科技獎設立宗旨，就是為了鼓勵全球企業運用科技創新減少災害，以及災害所帶來的影響力。

「我們相信，抗災科技將如同教育科技(Edtech)、金融科技(FinTech)及醫療科技(Medtech)一樣，具有巨大的潛力，能夠顛覆及改變既有的遊戲規則，並對人們帶來深遠影響。」

紅十字會、紅新月會國際聯合會亞太區總監Alexander Matheou表示，今年疫情充份顯示災害應變能力的重要性。IFRC很高興能有機會與保誠亞洲公益基金合作SAFE STEPS抗災科技獎，凝聚企業及社區的力量拓展救急扶危的科技解決方案。

聯想集團亞太區企業社會責任暨慈善事業總監Pratima Harite表示，科技在提高社區面對自然災害時的耐受力並且加速復原上扮演舉足輕重的角色。

聯想集團旨在將世界一流的科技解決方案，與在地企業及慈善組織的創造力和專有技術結合，以協助社區在面對災害時能夠做好充足準備，並且具備適應力和恢復力。

SAFE STEPS抗災科技獎獲得了包含亞洲公益創投協會，新加坡知名創投公司Antler、專注亞洲新創科技的新加坡媒體e27、國際非營利組織美國Give2Asia基金會、新加坡風險投資平台Hatcher +，頡羿資本管理公司和國家地理雜誌等策略夥伴的廣泛支持。

這項競賽的開放時間為，即日起至2021年2月19日，歡迎各界營利及非營利組織一同共襄盛舉，詳細比賽資訊請參考此連結。