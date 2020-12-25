中信耶誕趴 打造冰雪城

耶誕鐘聲響起！中國信託金融園區昨（24）日晚間邀請數百位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜，現場敲響希望平安鐘。

中國信託金融園區今年以「璀璨極光冰雪城」為主題，結合極光、雪橇、冰原等夢幻元素設計戶外滑冰場與「極地冰原耶誕樹」，是今年耶誕節網美必拍景點，歡迎民眾拍照打卡、踩點分享。

中國信託商業銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎、中國信託投信董事長陳國世、中國信託金控行政長高人傑共同出席活動，巧扮耶誕造型敲響希望平安鐘，傳遞幸福能量。現場還有耶誕老人與耶誕精靈發送限量350份夢幻幸福糖果罐，每個糖果罐裡都藏有「超人氣雪屋免費體驗券」乙張，獲得體驗券的民眾將可以進入雪屋，感受雪花紛飛的節慶氛圍。

中國信託金融園區今年以「璀璨極光冰雪城」為主題，小火子與好朋友黑熊邀請大家一同搭上雪橇，展開極地探險，戶外滑冰場有極光掠過，搭配閃爍的夢想寶石點綴，還有一群逗趣賣萌的企鵝圍繞著「極地冰原耶誕樹」。

今年更特別規劃室內主題遊戲區，小朋友可以在「蛋蛋球池」玩耍、用色彩繽紛的軟積木蓋出自己的秘密城堡，還有秘密花園、魔法霓虹搖滾派對兩大拍照區，祕密花園裡有夢幻繪本與粉紅花椅，魔法霓虹搖滾派對則是以DJ派對為主題，許多音符在暗黑天空閃爍、點亮螢光舞池，讓小朋友排隊時不無聊，能盡情玩樂探險。

每年耶誕前夕登場的「中國信託金融園區戶外滑冰場」已邁入第七屆，至今累計超過20萬人次體驗，即日起免費開放至明（2021）年3月7日止，冰刀鞋及安全護具可憑身分證明文件免費租借。

活動網站開放平日時段提供十人以上學校或公益團體報名，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止。詳細參與辦法請上中國信託金融園區官網https://www.ctbcfinancialpark.com查詢。