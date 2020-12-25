快訊

仁德醫專52歲主任教官在校內被發現猝死 師生震驚不捨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信耶誕趴 打造冰雪城

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

耶誕鐘聲響起！中國信託金融園區昨（24）日晚間邀請數百位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜，現場敲響希望平安鐘。

中國信託金融園區今年以「璀璨極光冰雪城」為主題，結合極光、雪橇、冰原等夢幻元素設計戶外滑冰場與「極地冰原耶誕樹」，是今年耶誕節網美必拍景點，歡迎民眾拍照打卡、踩點分享。

中國信託商業銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎、中國信託投信董事長陳國世、中國信託金控行政長高人傑共同出席活動，巧扮耶誕造型敲響希望平安鐘，傳遞幸福能量。現場還有耶誕老人與耶誕精靈發送限量350份夢幻幸福糖果罐，每個糖果罐裡都藏有「超人氣雪屋免費體驗券」乙張，獲得體驗券的民眾將可以進入雪屋，感受雪花紛飛的節慶氛圍。

中國信託金融園區今年以「璀璨極光冰雪城」為主題，小火子與好朋友黑熊邀請大家一同搭上雪橇，展開極地探險，戶外滑冰場有極光掠過，搭配閃爍的夢想寶石點綴，還有一群逗趣賣萌的企鵝圍繞著「極地冰原耶誕樹」。

今年更特別規劃室內主題遊戲區，小朋友可以在「蛋蛋球池」玩耍、用色彩繽紛的軟積木蓋出自己的秘密城堡，還有秘密花園、魔法霓虹搖滾派對兩大拍照區，祕密花園裡有夢幻繪本與粉紅花椅，魔法霓虹搖滾派對則是以DJ派對為主題，許多音符在暗黑天空閃爍、點亮螢光舞池，讓小朋友排隊時不無聊，能盡情玩樂探險。

每年耶誕前夕登場的「中國信託金融園區戶外滑冰場」已邁入第七屆，至今累計超過20萬人次體驗，即日起免費開放至明（2021）年3月7日止，冰刀鞋及安全護具可憑身分證明文件免費租借。

活動網站開放平日時段提供十人以上學校或公益團體報名，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止。詳細參與辦法請上中國信託金融園區官網https://www.ctbcfinancialpark.com查詢。

中國信託商業銀行 極光 身分證

延伸閱讀

哥斯大黎加接獲首批疫苗 耶誕前夕開始接種

賴清德突訪疫情指揮中心 慰勞防疫團隊獻耶誕祝福

疫情持續肆虐 耶誕跨年活動全變樣

臻佶祥食物銀行共享園區明開幕 打造北市最大食物銀行

相關新聞

壽險業 前11月大賺2,081億

金管會昨（24）日公布保險業最新匯兌及獲利情況，今年前11月壽險業匯兌成本高達2,603億元，但不畏新台幣升值壓力，壽險...

內控疏失 金管會重罰凱基證336萬

凱基證券賴姓營業員今年輕生，衍生違法代操疑雲。金管會昨天公布調查結果，認為凱基證券內控督導不周，未能適時遏止營業員違規，...

台幣盤中碰觸28.111

台股上漲，加上出口商蜂擁拋匯，激勵新台幣匯率升值，中央銀行昨（24）日盤中鬆手，讓新台幣匯率盤中最高價升抵28.111元...

玉山金義賣 送暖弱勢童

玉山金控12月14日起舉辦為期五天的「資源流通愛心義賣活動」，這是由玉山志工主動發起，已連續籌辦九年的公益活動，透過邀請...

中信耶誕趴 打造冰雪城

耶誕鐘聲響起！中國信託金融園區昨（24）日晚間邀請數百位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜，現場敲響希望平安鐘。

大到不能倒銀行 新增一銀

金管會昨（24）日宣布第二波「大到不能倒」的系統性重要銀行名單，除中信銀、國泰世華、台北富邦、兆豐及合庫等第一波的五家銀...

元大金拚ESG 擴大買綠電

元大金控昨（24）日宣布，將跟進台積電等大型產業採購綠電、強化氣候變遷風險的因應行動，預定明年第2季起逐步推動旗下元大證...

銀行壓力測試 牽動股利發放

金管會昨（24）日宣布銀行股利政策研議結果，將視個別銀行壓力測試結果，採取必要強化監理措施，若有銀行壓力測試未過關，將要...

玉山金連9年愛心義賣 募得868萬助學童

玉山金控連九年舉辦愛心義賣，今年有超過四千三百人次熱情參與，共捐贈六九五四項全新及二手物品，義賣加自由捐款募得近八六八萬...

金管會「大到不能倒」銀行 一銀入列

國內「大到不能倒」的銀行再增一家，金管會昨宣布「系統性重要銀行」新增第一銀行入榜，加上原本的中信銀、國泰世華、台北富邦、...

中信金融園區 敲響耶誕平安鐘

耶誕鐘聲響起！中信金融園區昨晚邀請數百位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜，現場敲響希望平安鐘。中信金融園區今年以「...

投信連環捲入勞金局弊案 金管會啟動投信專案金檢

勞動基金弊案，繼復華投信、統一投信後，再傳群益投信，金管會今（24）日晚間表示，近日已啟動對投信公司的專案金檢，其中群益...

熱門新聞

大到不能倒銀行 金管會宣布新增一家

打炒房風聲鶴唳 永和建案公告每坪調漲2萬元

「假兩房」推案暴增 專家：畸形產品不好住

口罩實名制降價、基本工資調漲 元旦7項新措施

六都租屋調查：桃園好便宜 台南包租公最好賺

凱基證營業員詐騙 金管會開罰336萬元史上最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。