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玉山金義賣 送暖弱勢童

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

玉山金控12月14日起舉辦為期五天的「資源流通愛心義賣活動」，這是由玉山志工主動發起，已連續籌辦九年的公益活動，透過邀請同仁捐獻物資、資源流通共享，以具體行動實踐環境保護與慈善關懷。

今年愛心義賣活動超過4,300人次熱情參與，共捐贈6,954項全新及二手物品，義賣加自由捐款募得捐款近868萬元，將全數將捐助玉山「關懷學童專案」，可幫助約5,000名經濟弱勢或突遭變故的學童，用以支持其學習，讓他們無後顧之憂專注在課業上，並適時減輕家庭教育支出的壓力。

玉山志工基金會執行長黃男州表示，玉山人發揮志工的精神，捐出的每一項物品、認購商品、參與志工活動都代表著一分愛心，物品分享也促成愛的傳遞。一分愛可以牽引更多的愛，孩童是國家未來的希望，玉山長期深耕於學童教育與偏鄉關懷，更鼓勵同仁加入志工行列，以實際行動為孩童快樂的學習成長付出心力，帶動台灣社會更多正面力量。

今年愛心義賣活動共募集了6,954項全新及二手物品，包括各種書籍及繪本、日常用品、兒童用品及玩具、實用的3C家電、精品皮件及藝術收藏等。籌辦活動的志工廖均芙分享，從事前的籌辦到活動過程都讓她滿心感動，包括物資捐獻、志工人力踴躍報名、義賣競標活動的參與，許多人在結帳時直接增加捐款金額，都可感受到玉山人滿滿的愛心。

競標活動充滿溫馨與感恩的氛圍，主持人以電影小說角色「獅子王」、「哈利波特」登場，詳盡的介紹每一項競標商品的特色與涵義，而主管同仁競相出價，標回喜愛的物品，希望能為學童盡一份心力，在歲末年終傳遞更多的溫暖。競標活動的其中一位得標者林威名也分享，參與活動不只是做愛心，希望將購入物品送給家人，分享這一份別具意義的禮物。

企業社會責任是玉山對於這片土地許下的承諾，玉山金控及玉山銀行長期以來在慈善關懷、環境保護、學術教育、體育發展、人文藝術各方面都積極參與投入。結合玉山人的力量，連續9年舉辦的愛心義賣已經成為玉山同仁在年底最期待的活動之一，希望透過玉山人的共同努力，讓社會更美好。

玉山金控 志工 義賣

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