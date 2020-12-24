台指期夜盤開盤維持震盪格局 盤中一度來到14,304點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤開盤維持震盪格局，美股以小漲開出，台指期夜盤大幅拉升至14,304點，法人指出，在聖誕假期來臨，外資量能明顯縮手下，目前台股仍以高檔震盪整理格局看待。

外資現貨買超31億，期貨淨空單縮減至4,499口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權作主要布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為一萬一千餘口，買權賣權 OI 增量皆為不足。週選方面，賣權 OI 總量轉作大於買權，目前選擇權多空持續拉鋸。

法人指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，月、週選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面目前待量能逐漸放大回升後，台股方能走出目前的區間僵局，短線台股呈現區間格局不變。

選擇權 台股

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