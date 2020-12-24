「O」型臉變尖了 駱怡君升格O-Bank董事長更美更窈窕
王道銀行（2897）董事長駱怡君自6月王道銀股東會改選後上任董座以來，時隔半年多才在今天首度以董事長身分公開露面，一堆媒體拍照時發現，過去駱怡君笑稱自已臉型像銀行英文名「O-Bank」的「O」字母一樣圓，現在「O」型臉已經變尖，同樣套裝長褲打扮側身一站，身材顯得更窈窕、曲線玲瓏。
駱怡君6月改選後接下父親、王道銀榮譽董事長駱錦明的棒子，從原本擔任王道銀副董升格為王道銀董事長，一方面因為新冠肺炎疫情影響活動變少，另方面駱怡君上任不久就推動現金增資，有緘默期考量，所以沒有接受採訪也沒公開活動。今天王道銀舉辦公益認同卡及影響力專案發表會，是駱怡君擔任董事長後首度公開亮相的處女秀，也是完成現金增資案之後，首次對外發表未來營運策略。
王道銀當時從前身台灣工銀轉型商銀、增加個金業務，對外揭露新的銀行名與商標，就戲稱英文名取為「O-Bank」，除了因為「O」是圓的，代表圓滿，符合王道銀「利他圓已」精神，也因為駱錦明、駱怡君父女臉型也都圓圓的像個「O」。但是今天駱怡君現身，媒體很快就注意到駱怡君變苗條，紛紛誇讚她這個最年輕的銀行女董座變得更加青春美麗。
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