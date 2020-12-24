「O」型臉變尖了 駱怡君升格O-Bank董事長更美更窈窕

王道銀行（2897）董事長駱怡君自6月王道銀股東會改選後上任董座以來，時隔半年多才在今天首度以董事長身分公開露面，一堆媒體拍照時發現，過去駱怡君笑稱自已臉型像銀行英文名「O-Bank」的「O」字母一樣圓，現在「O」型臉已經變尖，同樣套裝長褲打扮側身一站，身材顯得更窈窕、曲線玲瓏。

駱怡君6月改選後接下父親、王道銀榮譽董事長駱錦明的棒子，從原本擔任王道銀副董升格為王道銀董事長，一方面因為新冠肺炎疫情影響活動變少，另方面駱怡君上任不久就推動現金增資，有緘默期考量，所以沒有接受採訪也沒公開活動。今天王道銀舉辦公益認同卡及影響力專案發表會，是駱怡君擔任董事長後首度公開亮相的處女秀，也是完成現金增資案之後，首次對外發表未來營運策略。