台幣盤中碰觸28.111

台股上漲，加上出口商蜂擁拋匯，激勵新台幣匯率升值，中央銀行昨（24）日盤中鬆手，讓新台幣匯率盤中最高價升抵28.111元，刷新23年半新高紀錄，最多升值4.44角，不過，尾盤央行進場調節並沒收絕大多數的升幅，終場只升值2.2分，收在28.533元，終結連八貶，總成交量12.435億美元。

觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價，1個月期折價幅度約在27.94元，顯示海外法人仍持續押寶新台幣匯率短期內有機會升破28元大關。

匯銀主管說：「年底封關價影響出口商、金融業海外投資的年報作帳，估計央行年底前應該不會放手讓新台幣匯率升破28元關卡，畢竟守了那麼久，也不差這最後一周。」

時序進入耶誕假期，亞洲各地交投清淡，新台幣匯率維持升勢，主要是受台股上漲，以及出口商年底拋匯潮影響。匯銀主管說：「年底到了，出口商賣壓還是很重，但美元買盤實在很空虛，老大（指央行）盤中順應國際潮流放手了一下，最高升到28.111元，但尾盤還是進場將匯價壓回。」