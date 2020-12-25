壽險業 前11月大賺2,081億

金管會昨（24）日公布保險業最新匯兌及獲利情況，今年前11月壽險業匯兌成本高達2,603億元，但不畏新台幣升值壓力，壽險業前11月稅前盈餘2,081億元，創歷年同期新高。

金管保險局主秘林耀東表示，到11月底止，整體保險業稅前盈餘2,240億元，年成長21.5%，全年有機會挑戰歷年新高。

其中壽險業稅前盈餘2,081億元，產險業則有159億元。

在匯兌成本方面，11月壽險業匯兌成本再增加239億元，累計前11月匯兌成本達2,603億元，匯兌成本高過獲利。

保險局表示，新台幣今年累計升值4.3%，壽險業海外資產多用美元計價，如果壽險業完全沒有買工具避險，截至11月底為止，會產生匯兌損失高達4,621億元。

所幸壽險業花了1,452億元，買外幣衍生性商品避險，產生3,354億元評價上升利益，抵銷部分匯兌損失，壽險業投入大筆成本避險總算有些效果。

此外，多家壽險公司向金管會申請增提外匯準備金，動用116億元外匯價值準備金，動用後餘額為429億元，外匯準備金具有吸收匯損、穩定損益的功效。

保險局資料顯示，即便有2,603億元的匯兌成本，壽險業前11月海外投資淨利益仍多達5,853億元，顯示在匯兌風險下，仍值得壽險業到國外投資賺取高利潤。

在淨值方面，壽險業淨值從8月連三個月下跌後，11月終於止跌回升，到11月底止淨值回升至2兆4,655億元，11月單月暴增3,294億元。

到11月底，全體保險業淨值為2兆6,083億元，比去年同期增加5,604億元。

其中壽險業淨值2兆4,655億元，比去年同期增加5,515億元。至於產險業淨值則為1,428元，比去年同期增加89億元。