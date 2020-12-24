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元大金增設資安長 強化資訊安全防禦力與ESG

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

元大金控（2885）決議為強化資訊與金融安全，落實ESG，將在金控高層主管增設資安長一職，由過去曾任資訊長的元大金資深副總經理陳秀美擔任，以配合元大金強化整體數位金融服務與資訊科技升級，建置比照國際水準的資安管理與防禦能力。

元大金設置資安長除符合政策方向，也是在台新金（2887）、富邦金（2881）之後，第三家在金控層級增設資安長的金控，且資訊長與資安長非由一人兼任，而是專任。新設資安長將自本月28日起生效，元大金日前董事會也通過元大證券副總經理蘇詠筑出任法務長，明年元旦生效，以及林冠和明年元旦出任子公司元大投顧總經理，林冠和原為元大銀行資深副總經理。

元大金指出，即將出任首位資安長的陳秀美，過去曾任元大金資訊長、元大銀行資深副總經理，在集團服務期間督導資訊部門業務，上任後將遵循金管會「金融資安行動方案」指引，確保安全便利不中斷的金融服務。

法務長蘇詠筑曾任元大證券董事、元大證券副總經理、理律法律事務所，主要執業領域為融資、資本市場、國內外投資、證券化及金融相關法律事務，曾多次辦理發行海外有價證券案件。元大金將借重蘇詠筑專長，強化法務部門功能，邁向國際發展。

元大金為明年新一年新冠肺炎疫情持續的新局面，做好因應準備，以及配合部分高層人事退休規劃等，近期陸續調整高階人事，希望元大金新年度營運能夠在疫情影響風險變數增加與數位化發展加速之下，強化防禦能力，穩健推進獲利。

元大金控 資安 疫情

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