凱基發揮愛心 連5年募集耶誕禮物送偏鄉學童

凱基證券捐助的凱基慈善基金會連5年於耶誕節前集結同仁愛心，募集禮物鞋盒分送給雲林、嘉義、屏東等地偏鄉學童，總計已送出2,000多份禮物，讓偏鄉孩子也能過溫馨的耶誕佳節。

凱基慈善基金會每年歲末都會發起募集愛心禮物鞋盒活動，由員工化身耶誕老公公，為偏鄉孩子準備愛心禮物，今年更有母公司開發金控，以及開發資本同仁共襄盛舉，一起發揮愛心。

今年禮物包括學習必須的文具用品、圍巾襪子等實用衣物，以及可愛玩偶或益智玩具，員工也踴躍擔任愛心禮物大使，親送禮物到小朋友手中，祝賀偏鄉孩子耶誕快樂。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會持續關注偏鄉孩子，為弱勢學童提供營養早餐，讓他們上課更有精神，也補助偏鄉英語學習，讓孩子有機會看見世界。

員工更直接送出愛心，自動自發準備、包裝禮物鞋盒，送出的不只一份耶誕禮物，更是凱基人對偏鄉孩童的關懷，在寒冬歲末傳遞溫馨與喜樂。

屏東縣旺嘉國小校長陳明華說，希望小朋友接受禮物也能學習感恩。學校除感謝凱基贈送的鞋盒禮物，讓小朋友度過開心的歲末佳節，更感謝的是凱基慈善基金會提供弱勢學生學習經費，讓學校能夠規畫英語課程，給孩子學習英語機會，這才是給孩子一生奠基的最棒禮物。

凱基慈善基金會長期協助弱勢學生就學，今年更因新冠肺炎疫情而增加獎助學金，讓他們安心就學；另協助位處偏鄉和資源不利地區之雙重弱勢學生營養補充以及英語學習，讓孩子從小鍛鍊強健體魄，並於基本學力之外，能開展視野，創造更多發展可能。