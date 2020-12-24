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存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

傳統財報太繁瑣 KPMG秀數位工具解難題

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

安侯建業聯合會計師事務所今（24）日舉辦數位財報研討會，展示該事務所使用的財報編輯工具，透過數位方式進行母子公司合併財報編製、檔案閱覽及編輯權限管理，可望協助上市櫃公司提升其財務報告自行編制能力。

執業會計師吳仲舜指出，為強化公司治理及維持會計師獨立性，金管會不斷宣導公司財務報告編制（包括四大財務報表、所有附註與附表）要由公司管理階層完成，要求上市櫃公司務必落實財務報告自行編制能力。

吳仲舜表示，然而公司自編財報，會面臨許多挑戰，譬如使用常見的微軟EXCEL工具編輯時，檔案版本管理、閱覽及編輯權限設定皆不易，因此程式的應用界面端，能否有效輔助企業就很重要。

吳仲舜分享，以安侯建業所經手的案件而言，目前包括合併報表、財報編製與資料追蹤，皆透過對應的數位平台進行，平台本身也相容於企業最常使用的EXCEL軟體，可供解決公司財務報告自編之挑戰。

安侯企管公司副總經理李威陞表示，公司用數位軟體自編財報，不只可以避免無效率的問題，更能透過追蹤相關資料，轉換成為管理面有用的大數據。

安侯資管顧問公司總經理陳秋正表示，不只是財會工作應該導入數位工具，包括HR部門及IT部門，供應鏈管理及客服管理，都有適合導入機器人自動化（RPA）作業的面向，可考慮進行相關投資。

財報 軟體

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